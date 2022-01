Podemos alerta que el gobierno de Page planea dejar sin efecto la moratoria a las macrogranajas

jueves 20 de enero de 2022 , 12:27h

Podemos Castilla-La Mancha ha alertado sobre las intenciones del gobierno de Page de dejar sin efecto la moratoria a las macrogranjas recientemente aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha. Según el partido morado, el anuncio del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, de que el sector cárnico “tendrá próximas noticias” sobre “las técnicas adecuadas para hacer un adecuado tratamiento del purín”, en referencia a las excepciones recogidas en la propia moratoria para nuevas macrogranjas que “demuestran que el gobierno de Page ya estaría tratando de hacer la trampa a su Ley recién aprobada”.Su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, ha querido recordar que las proposiciones no de ley que Podemos presentó en 2019 y 2021 con las reivindicaciones de las plataformas “implicaban una moratoria indefinida y global, no parcial, limitada y con la letra pequeña que ya están ejecutando”.



Para García Gascón estas declaraciones demuestran “la verdadera voluntad del ejecutivo de mayoría absoluta de García-Page de poder seguir aprobando nuevas macrogranjas bajo el paraguas de unas mejoras técnicas que nadie conoce ni reconoce”. Así, ha reprochado además al ejecutivo autonómico que pese a su mayoría absoluta tienen una conducta “errática y engañosa” respecto a la ganadería. “O se apoya la ganadería extensiva, familiar, social y ecológica o se fomenta la ganadería industrial, contaminante y acumulativa, pero no se puede proteger los intereses del lobby cárnico por la mañana y hablar del medioambiente por la tarde porque no son compatibles”, ha argumentado.



García Gascón ha anunciado que están estudiando nuevas vías de acción para trasladar una propuesta efectiva de moratoria acorde con la lucha vecinal contra las macrogranjas que, apunta, “no se ve reflejada en la moratoria parcial, limitada y con letra pequeña que han anunciado”. En este sentido, ha remarcado la necesidad de impulsar una normativa que “contenga nuevos instrumentos para contener el avance de las macrogranjas” y, como ya hicieran desde Podemos con la proposición no de ley que presentaron en 2021 ante las Cortes autonómicas, una normativa que “incluya el desarrollo de un Plan de Ganadería y Agricultura para Castilla-La Mancha con una Evaluación Ambiental Estratégica del impacto global que estas instalaciones tienen sobre el medioambiente y el modelo de ganadería que queremos para nuestra región”.