El PP reclama soluciones urgentes contra la inseguridad en Azuqueca

miércoles 19 de enero de 2022 , 18:00h

La inseguridad en Azuqueca se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación de los vecinos, que cada día se despiertan con la noticia de un nuevo robo, atraco o actos de vandalismo, que están poniendo al límite la paciencia de comerciantes, autónomos y ciudadanos.



En este marco, el presidente del partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha apuntado que el problema de la inseguridad que están viviendo los vecinos de Azuqueca no es extraño en el resto de la provincia y de España. Para poder combatirlo, lo primero que debe existir es “un apoyo sin fisuras a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a nuestra Policía Local, “ellos son los primeros que tienen que estar seguros”.



Castillo ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que “esté pagando las prebendas a sus socios de Gobierno, Podemos, bilduetarras e independentistas, que le están forzando a aprobar una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que deja desprotegidos, precisamente, a los que tienen que velar por nuestra seguridad y nos tienen que defender”. Para el Partido Popular, ha aseverado, esta reforma, “es todo un despropósito”.



El presidente provincial ha defendido “que los ciudadanos españoles tienen derecho a vivir en paz y tranquilamente, y sobre todo, tenemos el derecho y la obligación de defender a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.



Castillo ha hecho estas declaraciones hoy en una mesa informativa que la formación ha instalado en la localidad de Azuqueca de Henares. El malestar va en aumento, y así se lo han hecho saber a los representantes del PP, muchos azudenses que en gran número se han acercado hasta esta mesa en el Recinto Ferial, con el fin de pulsar la opinión de los ciudadanos y conocer de primera mano sus principales demandas en materia de seguridad.



“La preocupación aumenta al ritmo de los delitos, y la sensación de inseguridad está cada vez más extendida”, ha asegurado la portavoz del Grupo Popular Municipal y presidenta del PP de Azuqueca, Aure Hormaechea, quien ha tenido ocasión de compartir impresiones con los vecinos que se han acercado hasta el punto informativo ubicado en el ‘mercadillo’.



Según ha insistido Hormaechea, “no es por alarmar, pero hay que decir lo que pasa. No hay semana en la que no se produzca algún atraco en un establecimiento, un robo en algún comercio, pintadas, daños en vehículos o mobiliario urbano… multitud sucesos que ponen en alerta a los vecinos, y que evidencian que algo no va bien en Azuqueca, por mucho que el Gobierno municipal se empeñe en decir que no es para tanto”.



Sin embargo, desde el Partido Popular llevan ya años pidiendo medidas y exigiendo soluciones. Consideran que “el alcalde no puede mirar para otro lado, mientras Azuqueca sale en las páginas de sucesos de los periódicos”. Los populares han llevado al Pleno del Ayuntamiento diversas propuestas reclamando medios para reforzar la seguridad en la ciudad, algunas de ellas han sido aprobadas por unanimidad, “aunque lamentablemente el Gobierno municipal no cumple esos acuerdos”.



La portavoz del PP ha afirmado que la plantilla de Policía Local no llega a los mínimos recomendados por la FEMP o por Europa (apenas 40 agentes para una población que se aproxima a los 35.000 habitantes). Tal es la situación que los responsables municipales tuvieron que ‘tirar de voluntarios’ para cubrir la seguridad en actos tan concurridos como la Cabalgata de Reyes o la carrera San Silvestre. Por otra parte, las cámaras de vigilancia en varios puntos del municipio no están operativas; la Policía Local sigue esperando “la nueva Comisaría prometida por el Gobierno de Blanco, y utiliza medios ‘reciclados’ que generosamente donan organizaciones.



“La situación es insostenible, y requiere de medidas contundentes”, ha subrayado Hormaechea, que además ha insistido en que Azuqueca necesita más agentes de Policía Local, mayor presencia policial en las calles, cámaras operativas en lugares estratégicos y más medios para reforzar la seguridad.



“El Equipo de Gobierno tiene una oportunidad de atajar la inseguridad, incluyendo en el presupuesto municipal de 2022 una partida suficiente para seguridad”, apunta la portavoz del PP, aunque lamenta que la “pésima gestión de los responsables municipales y su falta de diligencia, han hecho prorrogar el presupuesto del año pasado, y el de este año aún tendrá que esperar, no sabemos hasta cuándo”.



De todo ello han hablado los populares con los muchos azudenses que se han acercado hasta la mesa informativa, en la que junto a la portavoz del Grupo Popular y el presidente provincial han estado también la vicesecretaria general del PP-CLM, Ana Guarinos, el secretario provincial del PP, Alfonso Esteban, los vicesecretarios José Miguel Benítez, Alberto Cortés y Román García, la secretaria de Interventores y Apoderados del PP, Raquel Flores, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, Jorge Díaz, así como afiliados y simpatizantes.