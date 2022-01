CSIF reclama la implantación del ‘pool testing’ para detección de casos Covid en las aulas de CLM

martes 18 de enero de 2022 , 13:48h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Consejería de Educación a que implante el método de detección de casos Covid conocido como ‘pool testing’, un método grupal que no conlleva demoras ni molestias como los test individuales.



Para CSIF, la implantación de este test de agrupamiento, que consiste en la mezcla de muestras respiratorias para localización de ARN de SARS-CoV-2 mediante RT- PCR, debe realizarse a docentes y alumnos en el propio aula como medida de prevención para localizar contagios. Si el resultado es negativo significa que todas las muestras del mismo son negativas, mientras que si es positivo hay que confirmar qué muestras son positivas para llevar a cabo su aislamiento.



El coordinador de Acción Sindical de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Jorge Hierro, señala que “la Consejería tiene que actuar. Esta medida, que es de coste mucho más económico que los test individuales, garantizaría que no hay una circulación de coronavirus en el aula. Hay 1.228 docentes de baja por Covid-19, cifra que sigue subiendo. Hay que atajar esta situación y proteger a toda la comunidad educativa”.



CSIF propone que este test se realice diariamente, a primera hora en todos los centros educativos. “Si el resultado del test grupal es negativo no entorpece el ritmo de trabajo porque nadie se tendría que realizar el test individual”, explica Hierro.



Para la realización de esta tarea, CSIF considera imprescindible la incorporación de personal de enfermería a los centros educativos para la gestión de este procedimiento, profesionales cuya contratación viene reclamando el sindicato desde mucho antes del inicio de la pandemia.



Además de esta iniciativa, desde CSIF se lamenta que la Consejería de Educación no distribuya mascarillas FFP2 a toda la comunidad educativa.



“Es la Administración la que debe dotar de equipos de protección individual, debe invertir en seguridad y salud para cumplir con la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sólo entonces, después de aplicar todas las medidas, incluyendo los purificadores y medidores de CO2, podrá decir que los centros educativos son espacios seguros”, concluye el coordinador de Acción Sindical de CSIF Educación Castilla-La Mancha.