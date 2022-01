FS Pozo de Guadalajara tiró en el primer tiempo su encuentro ante Mejorada FS (4-6)

domingo 16 de enero de 2022 , 10:45h

Derrota en casa para FS Pozo de Guadalajara ante Mejorada FS (4-6). Los rojillos no caían en casa desde la 2ª jornada, y perdieron tras recibir cinco tantos en el primer tiempo merced a la baja intensidad defensiva en algunas fases. Se intentó levantar el 3-5 adverso, teniendo ocasiones de todos los colores en la segunda parte sin éxito.



Los poceros no salieron bien del todo, y una descoordinación defensiva dio lugar al 0-1 a 14,22 del intermedio. El duelo se puso aún más cuesta arriba tras una pérdida de último a 12,28 del descanso. Apenas 9 segundos después Andrés Romero enmendó su error, haciendo el 1-2 tras una buena acción individual. Mejorada seguía convirtiendo sus opciones, y de esta forma logró el 1-3 tras un tiro de falta directa a 7,46 del descanso.



Los rojillos pidieron tiempo muerto para reorganizarse y dio resultado. Jaime transformó un penalti para hacer el 2-3 a 5,14 del descanso, y apenas 36 segundos después Diego aprovechó un rechace para igualar el partido (3-3). Los poceros habían hecho lo más difícil, igualar el partido, pero volvieron a bajar intensidad y dos tantos visitantes a 3,41 y 2,49 del intermedio dieron lugar al 3-5 con el que acabó el primer tiempo.



La segunda parte fue un aplastante dominio pocero sin éxito En la segunda parte los locales salieron a por todas, teniendo ocasiones de todo tipo (postes, paradones del portero, etc.) pero el balón no quiso entrar pese a jugarse todo el encuentro en la cancha de Mejorada. La dinámica del encuentro apuntaba a una remontada rojilla segura, pero fueron pasando los minutos y el esférico no quería entrar de ninguna manera.



Pozo intentó la remontada los últimos 4 minutos con portero-jugador, sin éxito. Los visitantes tuvieron dos opciones de marcar en la segunda parte, un mano a mano salvado por Pablo Salas tras perdida de último y el tanto que fue el 3-6 a 1,17 del final tras una contra. Ya con el partido decidido y atacando de 5 Raúl Alonso hizo el 4-6 definitivo a 14 segundos del final. Se debe conseguir una regularidad mayor para aspirar a algo este curso, pese a que los poceros contaban con bajas muy importantes no es excusa para caer.



Destacar el masivo desplazamiento de la afición toledana, con un comportamiento ejemplar en la cancha pocera animando sin cesar a su equipo hasta llevarlo a la victoria.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Andrés Rodríguez, Escu, Curi, Diego y Jorge del Moral -cinco inicial- Andrés Romero, Raúl Alonso, Carlos Alonso, Jaime, Javi Oreja, Zapata y Pablo Salas.



Goleadores: Andrés Romero, Jaime, Diego y Raúl Alonso.