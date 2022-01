Unidas PODEMOS-IU vota contra el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara por la desmesurada transferencia a la Patronal

Denuncian que el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara sumado al de Diputación transfieren a la CEOE más de 700.000 euros y “eso es inasumible”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 14 de enero de 2022 , 13:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado los presupuestos con el voto contrario de Unidas PODEMOS-IU. En opinión de Unidas PODEMOS-IU hay posibilidades legales de aumentar las inversiones porque “el Gobierno de España es distinto de los que hubo en la crisis anterior, y podemos gastar aquello que podamos financiar”. Algunas cosas les parecen “razonables” pero en palabras de José Morales, portavoz del grupo Municipal, “Es inasumible, no nos vamos a abstener a que la CEOE junte 700.000 € de las y los vecinos de la provincia de Guadalajara como si sus intereses fueran neutros y no de clase, de una clase, por cierto, distinta de la mayoría social trabajadora.”



En cualquier caso, fruto del trabajo de las enmiendas parciales habrá una pista deportiva inclusiva en las inmediaciones del CAMF al asumirse una enmienda de Unidas PODEMOS-IU y, cuando se incorpore el remanente de 2021, nueva maquinaria en el cementerio municipal para prevenir siniestros y lesiones. Según Morales, “tenemos un modelo de ciudad alternativo, pero no nos vamos a abstener de hacer propuestas concretas que mejores los presupuestos”.



En palabras de Alfredo Vicente Ruano del grupo municipal “han rechazado la mayor parte de nuestras enmiendas, necesarias para reactivar el sector cultural, para la apuesta por cuestiones ambientales o la compra de vivienda ya construida para empezar a tener una política de vivienda de alquiler propia”.