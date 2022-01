Croquetas precocinadas: 5 aspectos a tener en cuenta en los etiquetados para que no nos timen

jueves 13 de enero de 2022 , 12:09h

No es ningún secreto. Las croquetas son un bocado que no deja indiferente a nadie y pocos son los restaurantes que no las incluyen en su carta. Somos croqueteros. De hecho, según el último informe presentado por Oído Cocina Gourmet -principal distribuidor y proveedor de croquetas gourmet a particulares y al sector Horeca en Madrid- cada español consume una media de 151 croquetas al año.

Pero, ¿dónde las comemos? La situación ha cambiado en los últimos años y cada vez comemos más en casa. Tanto es así, que una encuesta realizada por la consultora Kantar sobre cómo han cambiado los consumidores su forma de alimentarse asegura que antes de la llegada de la pandemia, los españoles comían de media 5,4 veces fuera de casa a la semana mientras que ahora esta se sitúa en 3. Sin embargo, preparar croquetas en casa no es tarea fácil y se necesita de experiencia y tiempo. Es en este momento donde entra en juego la conocida como quinta gama: platos listos para consumir. De acuerdo con el último informe presentado por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), el consumo de croquetas precocinadas creció un 9,4% durante 2020.

Aunque lo más recomendable es que las cestas de la compra se compongan en su mayoría de productos frescos y sin procesar, muchas veces los horarios de trabajo y las prisas nos hacen optar por productos precocinados que nos ahorran tiempo y, a veces, dinero. Para poder hacer una compra lo más saludable posible y apostar por una alimentación sana es importante tener en cuenta el etiquetado de los alimentos, pero no siempre es fácil entender lo que pone.

“Muchas veces el etiquetado puede dar lugar a confusiones, no solo por los textos, sino porque como consumidores no sabemos a qué debemos prestar más atención o qué es bueno o malo para nuestra salud. Saber interpretarlo es crucial para llevar a cabo una dieta equilibrada” declara Cristina Comenge, chef y cofundadora de Oído Cocina Gourmet.

Por ello, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Croqueta (16 de enero), desde Oído Cocina Gourmet nos dan 5 claves a tener en cuenta en el etiquetado de los productos para que no nos timen.