Simón: “Durante 45 días los actos de Navidad se han desarrollado con total seguridad y hemos visto una ciudad repleta de vida”

martes 11 de enero de 2022 , 13:46h

“Guadalajara ha contado con unas Navidades en las que quedarse aquí a disfrutar ha sido por primera vez una gran opción. Unas navidades en las que hemos podido sentirnos verdaderamente orgullosos de lo bonita y brillante que ha estado Guadalajara. Frente a unas calles vacías con un alumbrado pobre del pasado, lo que hemos visto han sido unas calles repletas de vida”.



La concejala de Festejos, Sara Simón, ha hecho esta reflexión esta mañana durante el análisis “real” que ha ofrecido de las actividades navideñas programadas en la ciudad, que se han celebrado “con total seguridad y para el disfrute de la ciudadanía; especialmente de los niños y de las niñas, que han sido las principales protagonistas”.



Simón ha ofrecido algunas cifras de asistencia a los principales actos que han tenido lugar durante los 45 días que ha durado la programación navideña, como las más de 75.000 personas que han pasado por los Jardines Mágicos del Infantado; las 150.000 que han disfrutado del Eje Navideño en su conjunto y Navilandia; las 2.400 personas que han asistido a la Carpa de Navidad; o las 1.500 familias que del 2 al 5 de enero participaron de la carpa de los Reyes Magos.



La concejala ha incidido en que estas cifras podían haber sido mayores, pero apareció la variante “omicrón en los días previos a la Nochebuena; si bien las calles han estado siempre repletas de vecinos y vecinas y de visitantes”.



Simón ha recordado que la ciudad ha contado “con el pasaje navideño más grande de Castilla-La Mancha, de la Plaza de España, al parque de Adoratrices, y que visitar todos sus rincones bien ha podido llevarnos más de una tarde”.



Durante su intervención, la concejala de Festejos ha puesto en valor que estas Navidades han conjugado tradición con modernidad, con actividades como la zambombada; el concurso de Villancicos, el folclore tradicional o el Belén monumental, junto a otras como los talleres de zambomba para niñas y niños, o el ciclo Blanca Navidad en varias iglesias de la ciudad.



Igualmente, ha destacado “el éxito de la Cabalgata de Reyes, no sólo por el nuevo recorrido, que ha quedado demostrado, si no porque

una cabalgata es un gran acto familiar e infantil, sobre todo infantil, que debe gustar a los niños y a las niñas mucho más que a los adultos, y lo que siempre hemos pretendido es eso, hacer felices al público más pequeño”.



Para finalizar, Simón ha incidido en que estas navidades, en Navilandia, “Guadalajara ha contado por primera vez con una supervisión técnica y sanitaria nunca antes desarrollada en la ciudad, y para tener todo reglamentario tuvimos que retrasar su inicio un día”.



“En Guadalajara—ha concluido-- nos hemos estado subiendo, durante los años del mandato del Partido Popular, en una noria o a un hinchable sin controles relacionados con la seguridad o con la tensión eléctrica, y eso ya no va a volver a suceder”.