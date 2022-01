Aciago encuentro de FS Pozo de Guadalajara en Los Navalucillos (8-0)

domingo 09 de enero de 2022 , 08:24h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su primer encuentro de 2022 ante Los Navalucillos (8-0).



Los poceros tuvieron una mala tarde, pero pese a ello la diferencia en el primer tiempo fue básicamente que los locales anotaron casi todo lo que tuvieron mientras que los visitantes fallaron varias opciones clarísimas, lo cual decantó el duelo para los locales.



Los rojillos no salieron nada bien a la pista toledana. Apenas habían transcurrido 16 segundos de juego cuando una perdida supuso el 1-0. El revés fue duro para los visitantes, que siguieron muy vivos y tuvieron opciones de igualar, pero sin éxito. A 12,58 del intermedio una nueva perdida supuso el 2-0. Pozo pidió tiempo muerto para levantar ánimos, el equipo no estaba tan mal como el marcador indicaba. No era el día rojillo, y a 10,17 del descanso una contra supuso el 3-0. Pese a la desventaja los poceros insistieron, obligando a emplearse a fondo al meta local en más de una ocasión.



Un nuevo despiste defensivo en córner supuso el 4-0 a 3,37 del intermedio.



En la segunda parte se intentó todo, sin éxito Los poceros salieron en el segundo periodo convencidos de intentar la remontada. Subieron líneas, pero en una buena salida local llegó el 5-0 a 16,07 del final. Se debía cambiar la dinámica del choque, y fruto de ello se buscó la acción del portero-jugador a 11 de la conclusión.



Los rojillos hicieron varios ataques muy peligrosos y fueron constantes, pero una perdida a 6 del final supuso el 6-0, Un minuto y 18 segundos después otra nueva perdida de 5 dio lugar al 7-0. A 3,24 de la conclusión los locales convirtieron un tiro de 10 metros que supuso el 8-0, se quedaron en inferioridad y ni aun así Pozo pudo marcar, no era el día.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Curi, Andrés Romero y Cristian Garrido -cinco inicial- Diego, Raúl Alonso, Driss, Jorge del Moral, Javi Oreja, Jaime y Pablo Salas.