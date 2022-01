Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

ATENCIÓN, La Cabalgata de Reyes de Guadalajara SALDRÁ a las 18:00 horas desde la calle Toledo, sin caramelos por precaución frente al covid

lunes 03 de enero de 2022 , 18:53h

La ciudad de Guadalajara podrá volver a disfrutar este año de una gran cabalgata de Reyes el próximo día 5 de enero. La comitiva real partirá definitivamente a las 18:00 horas de la calle Toledo, aunque la hora inicialmente prevista fuese las 17:00 horas, tal y como figura en el programa navideño.



En esta ocasión, los Reyes Magos de Oriente llegarán a la capital por un nuevo itinerario, con calles mucho más amplias, con inicio en la calle Toledo y finalización en la Plaza de España, pasando por las calles Virgen del Amparo, Mayor y Miguel Fluiters.



En esta ocasión, y a consecuencia de la pandemia, no se repartirán caramelos para evitar remolinos de personas. El Ayuntamiento recuerda que el uso de la mascarilla en exterior es obligatorio en todo momento y aconseja tratar de guardar una distancia mínima entre personas el mayor tiempo posible.



A partir de las 14:00 horas del día 5 de enero comenzarán las restricciones de tráfico y aparcamiento a lo largo de todo el recorrido, que afectarán también a las calles aledañas y de manera especial al tramo de la calle Toledo comprendido entre las intersecciones con calle doctor Layna Serrano y Avenida de Castilla, donde se preparará la comitiva.



La cabalgata de 2021 estará inspirada en el mundo marino, como homenaje a la cuentacuentos y escritora local, Estrella Ortiz, más conocida como Rotundifolia, y a su relato "Cuento al cuadrado".



Este relato está inspirado en la Guadalajara de 1939, en la que las familias de la ciudad, duramente golpeadas por la Guerra, tuvieron que inventarse un cuento con el que justificar en toda la ciudad por qué en esa Navidad no había regalos. Y no los había, según aquella narración, porque los barcos de los Reyes Magos habían naufragado con todo el equipaje. Aquel cuento fue el regalo de aquellas navidades a los niños y niñas de Guadalajara.



La cabalgata estará integrada, al margen de los tres Reyes Magos con sus respectivos pajes y comitivas reales, por trece comparsas con música y figuras marinas gigantes, además de Policía Local, Protección Civil y Bomberos.