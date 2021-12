Casi seis de cada diez españoles SUPENDEN la gestión de Sánchez

viernes 31 de diciembre de 2021 , 06:47h

Si el presidente dibujó el miércoles desde la Moncloa un escenario positivo de recuperación económica y sanitaria tras el azote del coronavirus, los ciudadanos enmiendan su optimismo: ven con incertidumbre su futuro y valoran de manera crítica cómo se ha gestionado el pasado.



Según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, la mayoría de los entrevistados considera que el Gobierno de coalición no ha «estado a la altura» de la situación con la que ha tenido que lidiar en 2021. Así lo cree el 56,8% de los encuestados, mientras que el 34,7 por ciento sí valora los esfuerzos que ha hecho Pedro Sánchez en esta coyuntura. Un 8,5% prefiere no expresar su opinión al respecto.



A pesar de haber superado lo más duro de la misma, los españoles valoran negativamente la gestión que se ha hecho de la crisis sanitaria. De esta opinión son el 51,3 por ciento de los interpelados, mientras que el 39,2% sí considera que el Ejecutivo ha actuado correctamente. El 9,5% no sabe o no quiere responder por esta cuestión.



El 53% cree que la situación económica NO mejorará el próximo año, mientras que el 38,7 por ciento sí confía en la recuperación que augura el Gobierno. El 8,3% no se aventura en pronósticos.



Esto es así porque el ánimo de los encuestados viene dado por su propia situación, que, según la mayoría, ha empeorado el pasado año. En estos términos se manifiesta el 55,6 por ciento de los encuestados, por el 39,3% que no se ha visto perjudicado.



El 5,1% no acierta a hacer un balance de su situación. La coyuntura no ha ayudado a mejorar el contexto. El aumento del precio de la vida, con un IPC que ayer marcó récord histórico en 30 años, viene impulsado por un precio de la luz al alza.



Un fenómeno que, pese a las medidas adoptadas, el Gobierno no ha sido capaz de atajar. Sánchez ha incumplido su compromiso de que se pagaría lo mismo que en 2018 con 11 millones de hogares, los que tienen tarifa regulada. Por esta cuestión, casi la unanimidad de los entrevistados (el 90,5%) suspende al Gobierno en su gestión de la subida del precio de la luz. Solo el 5,9% valora las iniciativas que ha tomado para frenarlo, como las bajadas de impuestos, y el 3,6% evita emitir un juicio al respecto.