El PP desmonta los Presupuestos de Vega de la Diputación para 2022 por ser los de un presidente “sin ideas e incapaz de gestionar”

martes 28 de diciembre de 2021

martes 28 de diciembre de 2021 , 17:35h

Tras analizar el proyecto de presupuestos para el año 2022 presentado por el Gobierno de la Diputación Provincial, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Estaban, ha asegurado que los terceros presupuestos de la era Vega están cargados, por un lado, “de falsedades” y, por otro, “de autobombo, propaganda y publicidad”. A la vez, “lamentablemente carecen de nuevos proyectos, medidas o programas de inversión” que permitan realmente afirmar que ese crecimiento del presupuesto respecto a 2021 vaya a servir para beneficiar a los pueblos de la provincia, “que es el fin último de esta Institución”.



Las cuentas para 2022 ascienden a 74 millones, un 14,4% y 9 millones de euros más que el año anterior y “de nuevo llegan tarde, incumpliendo dos plazos legales, lo que demuestra que al equipo de Gobierno le da igual esta cuestión”.



Examinada la memoria del presidente Vega, el portavoz popular ha aseverado que se trata de un documento “cargado de mentiras” con el objetivo de eclipsar “su incompetencia” en la gestión. Para ello, ha citado datos que son totalmente incorrectos, como la inexistencia de proyectos nuevos, los grandes planes de inversión no aumentan sus partidas, el Plan Provincial que vende como un éxito desciende 250.000 euros, presume de carreteras y el importe desciende 512.00 euros, miente en la cantidad destinada a caminos, así como sobre la cifra de inversiones directas en ayuntamientos, porque incluye los 1,8 millones del Plan Despoblación 2019/2020.



Para Esteban, parece mentira que con unas cuentas que se incrementen en nueve millones de euros, “el presidente tenga que recurrir a hablar de los Planes Provinciales, programa que lleva décadas en la Diputación, porque no tiene ningún programa novedoso que resaltar”. En concreto, este incremento en los ingresos deriva de la participación en aportaciones del Estado y de los Fondos FEDER para el proyecto de la Planta de Torija, conseguidos en su día por el Partido Popular.



Sobre el capítulo de gastos, en primer lugar, ha destacado cuatro incumplimientos legales destacados por la intervención en el apartado de personal: plantilla sin totalizar, incoherencia en el número de puestos eventuales, incumplimiento del máximo de dotación para eventuales, y las gratificaciones y complemento que incumplen los límites. Asimismo, ha hecho hincapié en la insistencia de los socialistas en mantener los créditos en el apartado de gastos corrientes, que luego no se utilizan, como viene ocurriendo año tras año.



Si lo anteriormente expuesto es preocupante, Esteban ha afirmado, que el capítulo 6, de inversiones, tiene “un carácter catastrófico”. El presupuesto asciende en este ámbito 5,1 millones de euros lo cual podría destacarse como muy positivo.



Pero, analizando cada cuestión, “hemos comprobado un sinfín de despropósitos” que califican la gestión de José Luis Vega: se presupuestan 1,4 millones para el Parque de Bomberos de Sacedón, cuando ya en 2020 y 2021 se dotaron 450.000 euros respectivamente y no se ha ejecutado nada; el Plan de Asfaltado contempla 600.000 euros y de los 400.000 de 2021 solo se han ejecutado 6.987 euros; para elementos de transporte en el taller se ha incrementado la partida en 370.000 euros y no se ha ejecutado nada de los previsto para 2021. Exactamente igual pasa con la Planta de Torija, los cajeros automáticos, la vía verde del Canal del Henares, accesos a núcleos de población… “todo al cien por cien sin ejecutar”.



En definitiva, “anuncian, presupuestan y no son capaces de ejecutar y ahora vuelven a empezar con los presupuestos de 2022. Como si hubieran venido nuevos en esta fecha y empezaran a gobernar porque de todo lo que han prometido no han ejecutado absolutamente nada”.



En relación con ello, Esteban ha querido referirse a la modificación presupuestaria de marzo de 2021, dotada con remante de tesorería por 24,5 millones de euros, que tampoco han sabido ejecutar, “votamos a favor por el bien de los municipios y han traicionado nuestra confianza y la de los vecinos de la provincia”, siendo incapaces de llevar a efecto proyectos que ahora tienen que volver a incluir en 2022. “Han sacrificado el remante por no destinarlo a cuestiones que sí podían haber realizado, y ahora tienen que presupuestarlo otra vez, y lo vuelven a contar como algo novedoso”.



De los 41 millones a los que llegó el capítulo de inversiones de 2021 con esta modificación presupuestaria, según sus propios datos a 31 de octubre, solo se han ejecutado 9,5 millones, el 23% del total. Por ello, los populares se preguntan “para qué venden otra vez este año el presupuesto como el más inversor de la historia si luego son incapaces de llevarlo a cabo por su incapacidad e incompetencia”.



Sirviendo de mayor ejemplo, ha recordado la grave situación que existe con numerosos proyectos de años anteriores que continúan aún pendientes: 972.000 euros de Planes Provinciales de 2020, 263.000 euros de 2019, 680.000 euros del Plan de Caminos de 2020, más los 900.000 de 2021, 260.000 euros de Obras Hidráulicas de 2020, más los 800.000 de 2021 o 110.000 euros del Plan Informático de 2020, más los 120.000 de 2021; un “absoluto despropósito”.



Frente a ello, el presidente socialista de la Institución Provincial opta por dar subvenciones a dedo en el 78% de los casos “eso le priva”, ha afirmado el portavoz popular- incluso en contra de los informes de Intervención. Destacan aquellas transferencias dirigidas a la Junta de Comunidades, en concreto más de un millón de euros para financiar competencias estrictamente regionales”. “El presidente y su equipo ponen un año más ponen al servicio del Gobierno autonómico una suma millonaria en forma de diezmo para satisfacer las necesidades económicas de éste y con ello que Page pueda ver la imagen de un fiel vasallo en el PSOE de la Diputación de Guadalajara”.



Por todo lo anteriormente expresado, el Grupo Popular en la Diputación ha presentado una enmienda a la totalidad para la devolución del proyecto de Presupuestos del Gobierno. Además, ha enumerado algunas de las enmiendas parciales que presentarán, dirigidas fundamentalmente a mejorar infraestructuras y servicios en los pueblos, que es el fin que debe tener la Institución Provincial, especialmente para con aquellos ayuntamientos de menor tamaño y capacidad.