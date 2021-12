POSIBLE ESPERANZA : Omicron podría tener los días contados

domingo 26 de diciembre de 2021

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha lanzado un mensaje esperanzador sobre el posible fin de la sexta ola, que ha provocado cifras récords de casos en España.



«Viendo lo que está ocurriendo en Sudáfrica, alcanzaron el pico el 15 de diciembre, 4 semanas de subida vertical y caída igual de vertical estas 2 semanas, creo que nos queda poco, si no lo hemos alcanzado ya, para el pico y a partir de ahí esperemos el mismo descenso», ha valorado Zapatero, mostrando un gráfico en el que se aprecia la disminución de contagios en ese país.



Desde la Comunidad de Madrid han insistido en que la ola provocada por Ómicron difiere de las anteriores y que la severidad asociada a la nueva mutación es menor, pese al crecimiento exponencial de los casos.



Así, el porcentaje de personas infectadas con Covid-19 en la Comunidad de Madrid que están requiriendo ingresos hospitalarios está siendo diez veces menor en esta sexta ola de la pandemia de lo que fue en la tercera, la más grave registrada hasta ahora y que comenzó después de las pasadas Navidades.



Entonces, un 20% de los contagiados requería ingreso hospitalario en planta mientras que ahora ese porcentaje ha disminuido hasta situarse en un 2%.



Respecto a los ingresos en UCI, estos ascendían al 2,8% de los infectados a comienzos del año pasado mientras que ahora, con casi el 80% de la población de Madrid vacunada con pauta completa, este porcentaje ha remitido hasta el 0,2%.



El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, asegura que la variante ómicron, la predominante ahora mismo en la región con nueve de cada diez casos, produce «cuadros clínicos menos graves, en parte gracias al alto grado de vacunación». En concreto, Ómicron produce según los estudios analizados por Zapatero, un 80% menos de ingresos hospitalarios que el resto de variantes de Covid-19.



Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid registra en la actualidad una incidencia acumulada de 1.284,80 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.



Caída en picado de casos en Sudáfrica, Dinamarca y Noruega: "Ómicron podría no ser muy duradera".-



Ómicron ha desbaratado todas las previsiones, incluida en España, donde se baten récords de contagios cada día, a pesar de que la mayoría se cursan de manera muy leve.



Este crecimiento exponencial de infecciones, sin embargo, no puede continuar para siempre. Los expertos coinciden en que cuanto más rápido sube una ola, antes alcanza el pico y más rápido baja.



En Sudáfrica, donde se descubrió por primera vez ómicron, la curva está cayendo igual de rápido que subió. Allí, sobre el 20 de noviembre, los casos comenzaron a ascender de forma exponencial. 27 días más tarde, el 17 de diciembre, se alcanzaba el pico y de ahí comenzaba a bajar con la misma velocidad que subió.



En Dinamarca, el segundo país con más casos de omicron por detrás del Reino Unido, la curva emprendió su escalada a finales de septiembre de manera moderada. Pero fue a partir del 5 de diciembre, probablemente tras la llegada de ómicron al país, cuando empezó a crecer casi de forma vertical. Sólo 15 días más tarde, alcanzaba el pico e iniciaba la caída libre de casos.

En Noruega, misma situación. Allí también han tocado techo los contagios esta semana. Si bien nunca el número de infecciones ha alcanzado las cifras de Sudáfrica y Dinamarca, su cresta es tan picuda como la de ellos, con una bajada completamente en vertical.



Los tres países son un reflejo de lo que podrían esperar el resto en las próximas semanas, cuando se alcance el pico: crestas afiladas donde enseguida los casos empiezan a caer. "Las caídas de estos países pueden explicar que la duración de esta variante ómicron parece que no es muy duradera. Es lo que aparenta. Habrá que seguir muy pendiente de ello y valorar en función de su evolución qué medidas tomar. Pero, en principio, parece que es una buena noticia el hecho de que la bajada sea tan puntiaguda como la subida y que los casos que se hayan visto hasta ahora hayan sido leves", subraya el investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de Salud Pública, Joan Carles March.



"Ha pasado en otras olas, cuando hay crecimientos muchos más altos y agudos, que no son sostenidos en el tiempo, terminan bajando deprisa", insiste el epidemiólogo Pedro Gullón.



"Eso es porque cada ola produce una 'pseudo inmunidad de grupo'. Si una persona tiene contacto normalmente con 10 personas en su día a día y esas 10 personas ya se han contagiado, se corta la cadena de transmisión y provoca que la ola baje", explica.



Con este panorama por delante hay expertos que empiezan a apuntar que podríamos estar en los últimos coletazos antes del final de la pandemia. "A veces, un fuego puede arder muy rápido pero luego apagarse", señala David Ho, virólogo y profesor de la Universidad de Columbia.



"Sería bueno pensar que lo que ha pasado en países como Sudáfrica o Dinamarca pasen también en España y en otros países europeos", indica March. "Podría pensarse que esta historia de la variante ómicron podría ser el inicio del final. A pesar de que el número de contagios es muy elevado, podríamos estar ante una variante que está bajando su intensidad", añade.



El futuro de la pandemia es todavía incierto, a pesar de que la mayoría de los expertos coinciden en que el SARS-CoV-2 acabará convirtiéndose en una enfermedad mucho más leve que la covid y potencialmente estacional.