El PP afianza el primer puesto, el PSOE se estanca, Podemos no rentabiliza a Díaz , Vox sigue al alza y Cs al borde de la desaparición

viernes 24 de diciembre de 2021 , 07:35h

El agregado de encuestas que quincenalmente elabora El Debate ofrece, a día de hoy, tendencias que no dejan de resultar sorprendentes si comparamos la intención de voto de los españoles con el día a día de los titulares periodísticos.



En primer lugar, puede observarse una tendencia a la estabilización dentro de los dos principales partidos políticos, el PP y el PSOE. Las luchas de poder entre Génova y Sol y las refriegas parlamentarias NO parecen incidir, ni positiva ni negativamente, en la intención de voto de los 'populares', que tras obtener un 27,94 % hace quince días, ahora, en el nuevo agregado de encuentras, arrojan un 27,83 %. Es decir, el PP se estabiliza como primera fuerza política en cuanto a intención de voto, afianzando así una posición en la que ya lleva meses.



El PSOE repite prácticamente el resultado de hace quince días, pasando de un 25,60 % al 25,59 % de hoy. Viendo la perspectiva del último semestre, y en contra de lo que instintivamente podría creerse, no parece que el paso de la política-espectáculo que coreografiaba Iván Redondo a la asepsia socialdemócrata de Félix Bolaños le haya ofrecido un particular beneficio electoral.



Al contrario, desde las fallidas mociones de censura de Murcia, Castilla y León y Madrid, Sánchez está electoralmente mustio y el reseteo del congreso del PSOE en septiembre NO ha servido para vigorizarlo.



Podemos experimenta un ligero desgaste, mostrando así que el efecto Yolanda Díaz puede generar interés mediático pero que, al menos por el momento, NO consigue favorecer un trasvase de votos a la formación, que continúa en su proceso de lento declive. Ciudadanos, por su parte, con un 3,20 % de intención de voto confirma su tendencia hacia la defunción política.



Vox ha sido el tercer y último partido en llegar al fenómeno de la llamada 'Nueva Política' y, quizás por ello, todavía ejerce entre su espectro potencial de votantes una cierta fascinación. Su tendencia alcista es notable, cuando en quince días sube casi medio punto; del 16,05 % al 16,45 % en la intención de voto. Parece como si la atonía del resto de partidos políticos beneficiase, por contraste, a la formación que lidera Santiago Abascal.



Así, el bloque de las derechas, PP, Vox y Ciudadanos acumula un 47,28 % en la intención de voto, mientras que de la suma de las izquierdas, PSOE y Podemos, sale un 36,13 %. Las derechas se acercan de este modo a la mayoría absoluta del conjunto de la sociedad española, estando ya a menos de tres puntos del 50 % del total del voto.



Para esta ponderación que publica este viernes de Nochebuena el digital El Debate se han tomado en cuenta los resultados de los últimos procesos electorales y otras variables de tiempo. Como último factor considerable, cabe señalar que estas encuestas suman 11.000 muestras y que han sido publicadas en medios nacionales durante los 15 días anteriores a la realización del presente estudio.