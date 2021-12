CSIF denuncia la precariedad e inseguridad que sufren los auxiliares administrativos del Sescam

jueves 16 de diciembre de 2021 , 12:53h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la precariedad e inestabilidad laboral que padecen los auxiliares administrativos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), además de que en muchos casos son objeto de la frustración de usuarios y pacientes.



La mayoría de contratos que gestiona el Sescam para este tipo de profesionales son de cobertura temporal de lunes a viernes, suspendiéndose el fin de semana para proseguir el lunes, y parciales llegando a ser incluso de dos horas al día.



A la precarización contractual en la plantilla se suma la enorme sobrecarga laboral que padecen los auxiliares administrativos, que se ven obligados a atender en muchos casos solos a un inmenso número de personas.



La vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Marisa García, expone que “los auxiliares administrativos son los primeros profesionales que se encuentran los usuarios y pacientes cuando acceden a un consultorio, centro de salud, urgencias hospitalarias o la admisión y puestos de citación, y a menudo son los que soportan insultos, amenazas y situaciones en ocasiones extremas que tienen que lidiar, en aquellos centros, en los que no hay seguridad”.



La saturación que se genera ante la falta de auxiliares administrativos provoca enormes colas a las puertas de los centros, además de la dificultad o imposibilidad para ser atendido telefónicamente; el servicio de centralita no llega a asumir la gran demanda existente. Todo ello aumenta, de manera lógica, la frustración de los usuarios. “Esta situación está generando en todo el personal administrativo una enorme tensión y estrés, a lo que hay sumar el riesgo para su seguridad y salud, es necesario un refuerzo de profesionales”, explica García.



CSIF reclama que en centros de salud con máxima afluencia se dote en todos los turnos de más profesionales, y sobre todo en los turnos de tarde se aumente personal durante toda la jornada, ya que se ha visto incrementada también la demanda de atención y el número de auxiliares es insuficiente.



La Central Sindical recuerda a las diferentes gerencias del Sescam que las funciones que actualmente realizan los auxiliares administrativos son tan amplias que realizar una adecuada atención con una sola persona se hace insufrible de llevar día a día. De hecho, el olvido que padecen es uno de los puntos que provoca el actual colapso que padece la Atención Primaria en Castilla-La Mancha.



De hecho, actualmente muchos centros de salud están dando citas en la web y telefónicamente para después de Nochebuena, llegando incluso a final de año. La vicepresidenta del Sector subraya que “los pacientes no pueden esperar más de quince días para recibir consulta, por eso se masifican los puntos de Atención Continua de los centros de salud y de las Urgencias hospitalarias”.



Una adecuada atención se lleva a cabo con una correcta gestión de efectivos de los auxiliares administrativos, que son un eslabón fundamental en el funcionamiento diario de la atención sanitaria y, sin embargo, el Sescam los “ha abandonado, lo que es pernicioso porque va en detrimento de la calidad asistencial”, concluye García.