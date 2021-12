España no consigue este año un nuevo TRES ESTRELLAS Michelín (Vea aquí TODOS los restaurantes "estrellados")

jueves 16 de diciembre de 2021 , 08:07h

La nueva edición de la Guía Michelin, presentada en una gala en Valencia, NO CONSIGUE ningún nuevo tres Estrellas y se conforma con incorporar cuatro restaurantes a la lista de dos Estrellas.



Se trata de Amelia (San Sebastián) del chef Paulo Airaudo, Voro (Mallorca) donde cocina Álvaro Salazar, el madrileño Smoked Room que Massimiliano Delle Vedove ha convertido en uno de los locales de moda de la capital, y el restaurante de Iván Cerdeño que, con su mismo nombre, suena desde hace tiempo como uno de los más brillantes de Toledo y Castilla la Mancha.



Pero, sin duda, han sido las de Smoked Room las estrellas más polémicas de esta edición, por su meteórica ascensión en la guía, que rara vez concede dos estrellas de golpe y menos a un local de menos de medio año de vida,



España suma 27 locales repartidos por todo el país que consiguen su primera Estrella. Esta es la lista completa:



· Alejandro Serrano (Miranda de Ebro)



· Arrels (Sagunt)



· Atalaya (Alcossebre)



· Atempo (Barcelona)



· Auga e Sal (Santiago de Compostela)



· Ayalga (Ribadesella),



· Cañabota (Sevilla)



· Casona del Judío (Santander)



· Coto de Quevedo (Torre de Juan Abad)



· Deessa (Madrid)



· El Rincón de Juan Carlos (Adeje - Tenerife)



· El Serbal (Santander)



· Fierro (València),



· Garena (Dima)



· Kaido Sushi Bar (Valencia)



· La Gaia (Eivissa/Ibiza)



· Lera (Castroverde de Campos)



· Lienzo (Valencia)



· Ment by Óscar Calleja (Salamanca)



· Nintai (Marbella)



· Nub (Adeje - Tenerife),



· Nublo (Haro)



· Peix & Brases (Dénia)



· Poemas de Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria)



· Quimbaya (Madrid)



· Versátil (Zarza de Granadilla)



· Zaranda (Palma - Mallorca).



La guía también recoge las novedades de Portugal, que cuenta en esta edición 2022 con cinco nuevos restaurantes reconocidos con una Estrella Michelin: Al Sud (Lagos), A Ver Tavira (Tavira), CURA (Lisboa), Esporão (Reguengos de Monsaraz) y Vila Foz (Oporto).



En el caso de Andorra es un chef español, Francis Paniego, el que lleva una nueva Estrella al principado de la mano de su restaurante Ibaya, ubicado en el hotel Sport Hermitage y donde cocina Jordi Grau.



Y por si alguien echaba de menos a Martín Berasategui -el chef con más Estrellas que este año no ha recibido ninguna- Michelin le ha otorgado el nuevo premio Chef Mentor para reconocer su labor no sólo en la cocina, sino como maestro de muchos chefs.



También es nuevo el Premio MICHELIN para Jóvenes Chefs que ha recaído en Mario Cachinero del restaurante Skina (Marbella) y que con sólo 25 años luce dos Estrellas desde 2020.



El palmarés se completa con las Estrellas Verdes, estrenadas el año pasado y que reconocen los restaurantes que más apuestan por la sostenibilidad y la identidad culinaria. 8 restaurantes han recibido este premio: Cenador de Amós (Villaverde de Pontones), Coque (Madrid), El Celler de Can Roca (Girona), Finca Alfoliz (Aljaraque), Lera (Castroverde de Campos) y Maca de Castro (Puerto de Alcúdia - Mallorca).