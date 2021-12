CSIF acusa a la Consejería de Educación de CLM de olvidarse de la Formación Profesional

lunes 13 de diciembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Educación la actualización urgente de los planes de estudios de los ciclos formativos de los diferentes grados de Formación Profesional a la realidad de sus respectivos sectores.



Para CSIF, el olvido al que somete la Consejería de Educación a la Formación Profesional es flagrante, con currículos desactualizados desde hace más de 25 años. La responsable de Formación Profesional de CSIF Educación Castilla-La Mancha, María Ángeles González, señala que “hay familias profesionales de sectores de rápido avance tecnológico que se rigen por una normativa obsoleta, tenemos los ejemplos de los ciclos formativos de la familia de Informática, que son del año 2010, o el de Automoción, de 2008, que es anterior a la comercialización de los vehículos híbridos y eléctricos”.



A ello se añaden otros títulos donde la obsolescencia del currículo es aún más llamativa, como el Grado de Técnico Superior en Química Ambiental, que data de 1993, o los de Dietética y Cuidados Auxiliares de Enfermería, ambos de 1995.



CSIF, que reclama que la actualización de los planes de estudios debe contar con la participación de expertos de las empresas de cada sector, también apremia a la Administración educativa a que cumpla su promesa de implantar, al menos, un Centro Integrado de Formación Profesional por provincia, ya que actualmente sólo hay en Ciudad Real, Albacete y Cuenca.



Un Centro Integrado reúne toda la oferta de formación profesional existente y es una garantía de calidad para estas enseñanzas, reconociendo las correspondencias entre las distintas ofertas formativas. Además, presta apoyo al estudiante, sea cual sea su situación (joven en formación inicial, trabajador empleado, desempleado…) para decidir qué itinerarios de formación son los más interesantes en su caso, permitiéndole personalizar su futuro desarrollo profesional. Toledo y Guadalajara no tienen ninguno de estos centros.



Entre otros puntos, CSIF también señala que la implantación de un ciclo en modalidad a distancia no debe estar condicionada por la existencia de ese ciclo en su modalidad presencial en el mismo centro, ya que se está dificultando el acceso a la formación, sobre todo en las áreas rurales.



“La Consejería de Educación no se ha dado cuenta de que la Formación Profesional es la mejor herramienta para dar respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales, siempre y cuando esté dotada de capacidad de adaptación y de flexibilidad. No la puede dejar de lado”, concluye González.