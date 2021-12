El guadalajareño Sergio Tejero completa un nuevo reto

domingo 12 de diciembre de 2021 , 08:04h

Las pistas de Can Dragó, en la Avenida Meridiana (Barcelona), han sido escenario de un nuevo reto llevado a cabo por Sergio Tejero Madrigal (Club Atletismo La Esperanza).



Nuestro ultra fondista más relevante, ha participado, en la jornada del sábado día 11, en la competición denominada “24 horas de Ultrafondo en Pista”, si bien Tejero ha completado la prueba de 12 horas, con salida a las 12 de la mañana del mencionado sábado, con término a las a las 00’00 horas en punto, del domingo, a la medianoche.



La prueba tenía un objetivo muy sencillo: hacer el mayor número posible de kilómetros durante 12 horas, entregando la organización, unos minutos antes de la finalización de la prueba, unos cartones con el número de dorsal a cada corredor, este tuvo que dejar el cartón en el suelo en el momento en que sonó la bocina final para que los jueces de la competición pudieran medir, con la rueda calibradora, los metros del parcial de la vuelta del último paso por la alfombra del chip.



Cada 3 horas se efectuó un cambio de sentido para compensar el número de horas que los atletas giran alrededor de la pista.



Como cada año la totalidad del beneficio de las pruebas se destinará a una causa benéfica. Este año la organización decidió donarlo a la ONG PALLAPUPAS que trabaja para mejorar el estado emocional de las personas enfermas, mediante el humor y el teatro, para crecer en la adversidad. ¡Reír llena de vida!



La Prueba (12 horas de ultrafondo en pista):



Cuando se llevaba hora y media de competición, era Mikel Otaegi quien marchaba en cabeza de la clasificación con 43 vueltas completadas (18’162 kilómetros), seguido por Francisco Martínez con 42.



Por lo que se refiere a Tejero, marchaba en un pelotón de tres corredores en quinta posición, habiendo completado un total de 38 vueltas (16’050 kilómetros), con un ritmo redondo y muy seguro de sus posibilidades, a la espera de que fuera transcurriendo la prueba.



Va pasando el tiempo (2 h 45’), y el trío formado por Sergio Tejero, Juan María Jiménez y Dani Regal, dan alcance al cuarto clasificado, Carlos Morán y continúan relevándose en busca del tercero, Alberto Plaza, en tanto que Mikel Otaegi sigue ampliando su ventaja en la primera posición, solo seguido, cada vez a más distancia, por Francisco Martínez.



En el cuarteto cede Carlos Moran y se queda un terceto formado por Sergio Tejero, Juan Mari Jiménez y Dani Regal, que siguen en persecución del tercer clasificado, Alberto Plazas. Siguen por delante, Francisco Martínez en segundo lugar y Mikel Otaegi, en primera posición y ampliando su distancia.



Cuando se llevan cuatro horas y media de prueba, Mikel Otaegi tiene un bajón impresionante y es Francisco Martínez quien pasa a ocupar la primera posición de la misma, seguido del mencionado Otaegi, y Plazas en tercer lugar, en tanto que el trio formado por Tejero, Regal y Jiménez, mantienen su ritmo por detrás.



Mikel Otaegi, especialista en Duatlon, parece que se ha exigido en exceso y está pagando el esfuerzo, perdiendo posiciones de manera espectacular, hasta que, cuando se cumplen las cinco horas de carrera es adelantado por el trio en el que va incrustado Tejero, que sigue confiado en el ritmo impuesto desde el principio de la prueba.



Finalmente, Tejero y Jiménez descuelgan a Regal y quien les persigue ahora es Eduardo Gómez, que ya es quinto dos vueltas y poco después retrocede Jiménez y se queda solo en tercer lugar Tejero, perseguido por el mencionado Eduardo Gómez.



En cabeza y distanciándose está Francisco Martínez, seguido por Alberto Plaza y Sergio Tejero, deportistas que componen el podio cuando se ha pasado el ecuador de la prueba.



Desaparecen los últimos rayos de sol y entra la noche en las pistas de Can Dragó, con todo por decidir, se producen diversas alternativas y Sergio Tejero sufre especialmente unas ampollas y llagas que se le forman en los pies, teniendo que ceder finalmente la tercera posición en beneficio de Eduardo Gómez.



Al final, Francisco Martínez se proclama brillante vencedor con 354 vueltas completadas, para un total de 149’510 kilómetros recorridos, segundo sería Albderto Plazas con 342 vueltas y 144’451 kilómetros y tercero, Eduardo Gómez con 330 vueltas y 139’382 kilómetros.



Nuestro representante, Sergio Tejero, en una prueba que no es la suya, ni por asomo, y en la que sufrió enormemente las adversidades físicas de las que les hemos hablado, terminó cuarto con 328 vueltas y 138’537 kilómetros recorridos.



Una vez más, una brillante actuación de Sergio Tejero, en una competición muy alejada de su especialidad y en la que ha sufrido serios percances físicos que le han impedido terminar en mejor posición.