Entre un 20% y un 40% de las cenas de empresa navideñas se han CANCELADO por miedo al contagio y la nueva variante Ómicron

viernes 10 de diciembre de 2021 , 07:51h

Quienes están empezando a sufrir ya las consecuencias del aumento de contagios y la nueva variante Ómicron son los restaurantes. A estas alturas de diciembre ya se han anulado entre un 20% y un 40% de las reservas de comidas y cenas de empresa que estaban planificadas para esta Navidad. Grandes empresas han decidido anular sus cenas este año por miedo a un brote entre sus empleados y les recomienda no organizar este tipo de reuniones.



Mesas de 20, de 30, de 6 u 8 personas que empiezan a tacharse de los libros de reserva, tal y como cuenta Rubén Becerril, Jefe de cocina de "Pintxaki" a Telemadrid. Las cancelaciones de grupo son las que más daño hacen y también las más habituales, tal y como manifiestan a Telemadrid. Sin embargo, parece que las comidas familiares o de amigos sí se mantienen por el momento, aunque desde el sector de la hostelería no son nada optimistas.







Cancelación de viajes



El turismo es otro sector que también está sufriendo un número importante de cancelaciones por miedo a contagiarse con la nueva variante y desde las agencias de viajes temen sufrir un mal mes de diciembre. Desde el sector, piden a los viajeros que se informen bien pues alegar "miedo a contagiarse" no es válido a la hora de solicitar un rembolso.



