Una pista de hielo se une a las actividades infantiles en la programación de Navidad de Villanueva de la Torre

jueves 09 de diciembre de 2021 , 11:04h

Más de una decena de actividades conforman la programación navideña elaborada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre para las próximas Navidades. A las variadas actividades infantiles se une este año un importante reclamo: la instalación de una pista de hielo durante tres días (27, 28 y 29 de diciembre) en el Pabellón Polideportivo municipal. Además, habrá un torneo deportivo, actividades musicales y el colofón de la Cabalgata de Reyes con un animado Pasacalles.Los actos comenzarán el sábado 18 de diciembre, cuando se celebrará el Certamen de Villancicos de Villanueva de la Torre. El festival, en el que participarán cuatro grupos de la provincia, dará comienzo a las 18:30 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Las formaciones interpretarán dos villancicos cada una en un certamen cuya entrada es libre. Posteriormente, habrá reparto de chocolate con churros, rosquillas caseras, castañas asadas y un caldo, gracias a la peña Los Personajes.También ese sábado dará comienzo el torneo de fútbol-sala de 24 horas, organizado por el Ayuntamiento y la peña Kapital Ron. Está prevista la participación de 16 equipos, con premios para los tres primeros clasificados. Se disputará en el Pabellón Polideportivo municipal.El jueves 23, y gracias a las peñas de la localidad, habrá recogida de cartas de Papá Noel en el centro social Victoria Kent (de 17 a 20 horas). Y para los días 27, 28 y 29 está programada una de las grandes novedades de este año: una pista de hielo ecológico de 180 metros cuadrados, instalada en el Pabellón Polideportivo municipal. La entrada es gratuita, si bien se agradece la entrega de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas. El jueves 30, por la tarde, habrá una Feria navideña con actividades y talleres infantiles.El programa de actos incluye otra novedad, como son las charangas que amenizarán los vermús en la zona de bares durante los días 24 y 31 de diciembre. El propio 31 se celebrarán las ya tradicionales preuvas infantiles para que las niñas y niños de Villanueva de la Torre despidan el año. Será a las 12 horas en la Plaza Mayor (actividad organizadas por la peña ACDC). El Ayuntamiento complementará el acto con hinchables, mientras que la peña Los Villanos se encargará de repartir chorizos para todas las personas asistentes.Las actividades infantiles tendrán continuidad el lunes 3, con el espectáculo Dibus. Se trata de un divertido musical para todas y todos. Será a las 18 horas en Pabellón Polideportivo. La entrada es gratuita. Y el martes habrá talleres infantiles (de 11 a 14 horas) y un parque infantil durante todo el día, también en el Pabellón Polideportivo municipal.Ya el miércoles 5 la programación de Navidad se cerrará con la Cabalgata de los Reyes Magos, con Pasacalles y animación infantil, que partirá desde la Zona Joven hasta llegar al Ayuntamiento. La hora de salida está prevista a las 17 horas. En el salón de actos del Consistorio, los Reyes Magos recibirán las cartas de las niñas y niños, y les harán entrega de unos dulces. Además, habrá chocolate y roscón (opción sin gluten).Al margen del programa de actos, el Ayuntamiento ha convocado el Concurso de Belenes 2021 y un concurso de decoración de Fachadas. En el primero podrán participar particulares y/o propietarios de establecimientos con domicilio en Villanueva de la Torre y que instalen su Belén en su domicilio, jardín o establecimiento. Se premiará el mejor Belén valorándose la composición, homogeneidad, calidades estéticas, originalidad y emplazamiento. Se han establecido tres premios: uno para categoría de adultos/familias, otro para categoría infantil y otro al más original.Respecto al concurso de decoración de Fachadas, podrá participar aquella persona particular o propietaria de establecimiento con domicilio o ubicación del negocio en Villanueva de la Torre. Se premiará la originalidad de las fachadas con decoración navideña.Las bases de ambos concursos se pueden encontrar en la web del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre ( www.villanuevadelatorre.com ). Para formalizar la inscripción es necesario escribir un correo a [email protected] La alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, se ha mostrado “ilusionada” por poder recuperar la programación navideña, después de que el año pasado la situación socio-sanitaria impidiera la realización de la práctica totalidad de las actividades que había organizado el Ayuntamiento. No obstante, Rico apela a la “precaución y responsabilidad”, para disfrutar de las actividades, pero respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Desde esa premisa, la alcaldesa ha animado a todas y todos los vecinos a participar en las actividades: “Creemos que es un programa variado y completo, con el protagonismo para la infancia, pero también se ha pensado en el resto de vecinas y vecinos, por lo que hemos combinado las actividades infantiles con otras culturales, juveniles y deportivas; y con los concursos de belenes y de decoración de fachadas”, ha dicho. La alcaldesa ha aprovechado para expresar su agradecimiento “a las peñas y asociaciones del pueblo, porque sin ellas sería muy difícil tener una programación como esta”.