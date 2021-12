Benítez reprocha a Page su “no” a todas las propuestas del PP dirigidas a ayudar a las familias, autónomos y pymes

REDACCION

sábado 04 de diciembre de 2021

El vicesecretario de Economía, Empleo y Sectorial del Partido Popular de Guadalajara, José Miguel Benítez, ha criticado la postura del Partido Socialista de Emiliano García Page por su “no” constante a todas las iniciativas que presenta el PP-CLM de Paco Núñez dirigidas a ayudar a nuestros autónomos, pymes y familias.



Benítez ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde ha recriminado a los socialistas que ayer “tumbaran” en las Cortes Regionales la propuesta del PP que incluía medidas de apoyo fiscal a los autónomos y pymes “para impulsar la maltrecha” economía de Castilla- La Mancha



El vicesecretario de Economía ha asegurado que las políticas socialistas “no han funcionado nunca, y ya no caben más improvisaciones”. Por ello, ha pedido a Page que se posicione y trabaje por los castellano manchegos y “deje de engañarnos en los medios de comunicación criticando algunas políticas del Gobierno de Sánchez para después votar en las Cortes lo que dicta su Gobierno en contra de los intereses de los habitantes de nuestra región”.



Benítez ha apuntado que son imprescindibles medias como las que presentó ayer el PP-CLM para lograr “la recuperación económica, crecer y generar empleo”. El PP, ha apuntado, “apuesta por un modelo fiscal de bajada de impuestos que repercuta en la economía y que la recaudación se obtenga por el impulso del crecimiento y no por freír a impuestos a los ciudadanos”.



En este sentido, el vicesecretario ha citado los ejemplos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia, Castilla-León, Andalucía y Murcia donde “sus presidentes han sabido aplicar estas medidas de bajada de impuestos para conseguir crecer económicamente, y lograr empleo y riqueza en sus territorios”. Mientras, en Castilla-La Mancha “nos encontramos una y otra vez con el no de Gobierno de Page que aplasta a nuestros autónomos y pymes”.



Este “no” del Gobierno socialista de Page es un “no” a bonificar los intereses de los préstamos que tengan que afrontar las empresas de las ayudas ICO para paliar los efectos del covid. Es un “no”, ha afirmado, al abono inmediato de las subvenciones que ya están listas y justificadas para que sean abonadas en el plazo de tiempo más corto posible y es un “no” al establecimiento de ayudas directas para financiar cuotas de las Seguridad Social a los autónomos que han retomado la actividad y se ven afectados por los rebotes.



Igualmente, el PSOE de Page ha votado “no” a una bajada inmediata de la escala autonómica del IRPF, un “no” a pasar de una tributación del 9 al 6% en la compra de una vivienda habitual, y al 5% cunado la compra se realice en zonas poco pobladas. Otras de las medidas que no han apoyado los socialistas proponían reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para la adquisición de la vivienda habitual por parte de familias numerosas, establecer una deducción en la cuota del 100% correspondiente al gravamen de Actos Jurídicos Documentados o bajar el 25% en impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el medio rural para la transmisión de negocios.



Estos son solo algunos ejemplos de las medidas que ayer “no” apoyó el Gobierno de Page “que aplasta a nuestros autónomos y pymes moliéndoles entre los impuestos y la inflación”, ha aseverado.



Finalmente, Benítez ha señalado que uno de los sectores más importantes de la economía regional, que supone el 70%, es el sector servicios y del que depende el empleo “ha sido de los más perjudicados y criminalizados por parte de Page durante la pandemia, y con sus continuos no sigue dejándolos en la estacada”, ha zanjado.