Cuatro detenidos por simular un secuestro para estafar a un amigo en Toledo

jueves 02 de diciembre de 2021 , 13:30h

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 35 años y con un amplio historial delictivo, por simular un secuestro en Villamiel (Toledo) para estafar a un amigo y conseguir el dinero que había obtenido al vender una propiedad heredada.



El pasado mes de septiembre, dos hombres denunciaron que unos delincuentes habían intentado secuestrar a uno de ellos y explicaron que al no conseguirlo se llevaron al otro, al que posteriormente dejaron abandonado en la explanada de un restaurante de Toledo.



No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil demostraron que la persona a la que se llevaron y abandonaron junto a un restaurante estaba compinchada con los supuestos secuestradores.



La víctima real explicó que estaba en su domicilio, en Villamiel, cuando vio a dos hombres en la vía pública que levantaron sus sospechas. Poco después escuchó el claxon del coche de su amigo (el compinchado) que le había llamado previamente para comunicarle que iba a su encuentro y que saliera de la vivienda cuando él pitara.



Cuando el hombre salió de su casa uno de los individuos a los que había visto desde su domicilio se acercó a él y le pidió un cigarro e inmediatamente extrajo un arma de fuego de entre su ropa con la que le apuntó, aunque la víctima salió corriendo y se refugió en su domicilio.



Desde allí vio cómo el delincuente se subía al muro perimetral y continuaba apuntando en su dirección mientras profería amenazas en su contra para que abriera la puerta y saliera.



Mientras tanto, otro delincuente sujetó por el brazo a su amigo y amenazó con pegarle un tiro si no salía de la vivienda y les abonaba una determinada cantidad de dinero.



A continuación estos hombres se subieron en el vehículo de su amigo y, supuestamente, le obligaron a conducir para huir del lugar, sin dejar en ningún momento de proferir amenazas de muerte, y minutos después le dejaron abandonado en Toledo.



La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Cirujano', confirmó que ambos denunciantes tenían una importante cantidad de antecedentes delictivos y que esta circunstancia podía estar relacionada con los hechos denunciados por alguna deuda contraída.



Tras más de dos meses de investigación, los agentes evidenciaron que se trataba de un plan tramado desde el principio por el supuesto secuestrado, que contactó con los asaltantes para que cuando él llegara a la vivienda de Villamiel y saliera su amigo le amenazaran para conseguir que les entregara un dinero que había conseguido tras la venta de una propiedad que acababa de heredar.



Sin embargo, al no salir el plan como estaba previsto los tres hombres fueron improvisando el resto de los movimientos. De hecho, el falso secuestrado, después de interponer la denuncia, recogió a sus dos cómplices y los llevó hasta la localidad ciudadrealeña de Daimiel donde residían.



La Guardia Civil llevó a cabo de forma simultánea registros en cuatro viviendas, en las localidades toledanas de Bargas, Yuncler y dos en Daimiel, y hallaron cinco armas de fuego simuladas tipo airsoft y numerosa documentación relacionada con estos hechos.



Tras los registros los agentes detuvieron a los dos supuestos secuestradores, al falso secuestrado y a un cuarto hombre, también amigo de la víctima y del falso secuestrado, que conocía el plan y era cómplice.



Todos ellos son de nacionalidad española y acumular un dilatado expediente policial ya que según la Guardia Civil las personas relacionadas con estos hechos han sido detenidas en más de medio centenar de ocasiones por más de 1.250 hechos delictivos.



Los cuatro detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de Toledo por los delitos de denuncia falsa, amenazas y coacciones.