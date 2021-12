El PP critica que la Diputación de Cuenca “sólo haya ejecutado este año en inversiones 5 millones de euros de los 36 presupuestados”

miércoles 01 de diciembre de 2021

El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca ha criticado que el Equipo de Gobierno que preside Chana “solo haya sido capaz de ejecutar este año 2021 en inversiones 5 millones de euros de los más de 36 millones presupuestados”, lo que avala “la nefasta gestión que está llevando a cabo el Psoe con la complicidad de Cuenca Nos Une”. Los populares se preguntan “cómo en una provincia como la nuestra, con multitud de necesidades en los municipios y con el grave problema de la despoblación, la Diputación no hace llegar dinero a nuestros pueblos y se permite el lujo de dejar casi intacto, sin ejecutar prácticamente, un capítulo de su presupuesto tan importante como es el de las inversiones", insisten.



Las perspectivas para las nuevas cuentas de 2022, que se someten a Pleno mañana, no son nada esperanzadoras para la provincia ya que a la falta de canalización de las inversiones de este año se une que este capítulo baja del actual 29% en 2021 al 17% en 2022. “Este hecho es muy significativo: ni se ejecutan las inversiones presupuestadas ni se presupuestas nuevas necesidades”, explica el PP.



Esta “incapacidad manifiesta del gobierno de Chana”, apuntan los diputados populares, “desgraciadamente no es nueva ni exclusiva de este año 2021. En 2019 de 39 millones ejecutaron menos de 8 millones. En 2020 de 33 millones presupuestados la ejecución rondó los 8 millones y medio y, en 2021, la previsión que hay y lo que se lleva ejecutado hasta finales del mes de noviembre son poco más de 5 millones respecto a los 36’6 millones de créditos totales en inversiones”, reitera el PP, “la Diputación de Cuenca tiene ahora mismo 31 millones de euros destinados a inversiones que todavía no se han ejecutado en la provincia”.



El PP lamenta que una institución “necesaria y querida como es la Diputación haya caído en solo dos años y medio en el descrédito al que la ha llevado el actual gobierno socialista. Sólo hay que comprobar cómo Chana no ha sido capaz ni de adquirir los terrenos para el Parque Tecnológico que lleva anunciando desde que tomara posesión, el Centro de Reciclaje de Residuos todavía en anteproyecto, ni ha arreglado nuevas carreteras, solo está culminando las que había presupuestadas y previstas en la anterior legislatura del Partido Popular”. Tampoco ha firmado la institución provincial con la Junta, “el tradicional convenio de arreglo de caminos, ni ha llevado a cabo acciones para recuperar nuestro patrimonio, a excepción de lo que ya había programado, insistimos, en la anterior etapa de gobierno del PP”.



Los diputados del Partido Popular recuerdan cómo se jactaba de presupuesto expansivo e inversor el presidente provincial en la defensa de los presupuestos de 2021. Y, “sin embargo, por su incapacidad de ejecución vemos cómo deben volver a presupuestar 8 millones en inversiones contra el cambio climático y 1 millón en consultorios médicos”, reiteran. “Chana, con leal servilismo, apuntala los presupuestos de la Junta aportando 1 millón de euros para una competencia regional como es la sanidad, casi medio millón para el plan de empleo autonómico y, sin embargo, no consiguiendo un convenio cofinanciado de caminos para toda la provincia”.



Los diputados del Partido Popular han calificado como “farsa continuada en el tiempo” algunas de las partidas contempladas para el año que viene, como los 8 millones de euros destinados a inversiones contra el cambio climático, “cantidad que se presupuestó el año pasado, de la que no se ha gastado ni un solo euro y que vuelve a aparecer en las cuentas de 2022 intacta”. Otro caso similar es el de los consultorios médicos, “se vuelve a incluir un millón de euros en el presupuesto de la próxima anualidad, pero ese dinero no es nuevo es que, en este caso, se adjudica”.



“En definitiva, la Diputación de Cuenca solo puede presumir en estos dos años y medio de una nula capacidad de gestión, de sumar asesores, altos cargos y liberaciones, como la última de Miguel Ángel Valero, de no cumplir sus promesas y de ser cómplice en el desmantelamiento de los recursos públicos de nuestra provincia como es el cierre del tren convencional”, finalizan los populares.