Nace NEOS, una alternativa para decir BASTA al "suicidio histórico" que vive España

sábado 27 de noviembre de 2021 , 08:47h

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, ha presentado este viernes NEOS, una "alternativa cultural" basada en los fundamentos cristianos como "la defensa de la vida, la dignidad de la persona y la familia, la libertad, España como nación y la defensa de la corona", que nace para hacer frente al "proceso de destrucción del orden social".



"NEOS nace porque el hecho más grave de todos los que tenemos delante es un proyecto y un proceso de destrucción del orden social fundamentado en valores cristianos", ha explicado Mayor Oreja este viernes 26 de noviembre en el acto de presentación de NEOS —que hace referencia a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste—, que ha tenido lugar en el hotel Novotel Madrid Center y que ha reunido a más de 800 personas, según sus organizadores.



Apuestan por movilizar a millones de españoles ante la batalla que hoy se libra «entre fundamentos y relativismo». Y es que, destacan, no se trata de una mera batalla entre ideologías políticas, sino que, según su diagnóstico se trata de un «proyecto totalitario de ingeniería que pretende destruir el orden social, llevándonos al desorden absoluto». Por ello advierten de la necesidad de crear una alternativa cultural para combatir el ataque al que millones de españoles y europeos estamos sometidos «por un frente organizado que pretende destruir nuestras convicciones y valores más esenciales». Dicho ataque proviene de un «proyecto cultural totalitario, expresión de un relativismo extremo, en el que los conceptos del bien y del mal no existen».



El reto de Neos, a partir de ahora, será sumar esfuerzos, a personas e instituciones.



«Parece como si la sociedad hubiera perdido el norte», destacan desde la nueva plataforma cultural Neos (que constituye las siglas de norte, sur, este y oeste) y busca ser la «brújula» que debe ayudar «a recobrar la dirección perdida, señalando siempre la verdad y el verdadero norte». «Existe otra manera de entender el mundo, porque no todo vale», subrayan. Asumen la responsabilidad de convertirse en esa referencia y referente para plantar cara al relativismo y a la destrucción del orden social que trata de imponerse hoy en España y en el mundo.



El acto, moderado por el periodista Gonzalo Bans, ha contado con los principales impulsores de NEOS, además de Mayor Oreja, el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, y el presidente de la Fundación Ángel Herrera Oria, Alfonso Bullón de Mendoza.



Al acto han asistido José Antonio Ortega Lara, los exalcaldes de Madrid Esperanza Aguirre y José María Álvarez del Manzano, el expresidente del PP catalán y fundador de Vox —partido que después abandonó—, Alejo Vidal-Quadras, o el exembajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, entre otras personalidades.



Durante su intervención, Mayor Oreja ha indicado que "es necesario un cambio de actitud personal" y ha invitado a "revelarse, movilizarse" y decir "basta ya a lo que está viniendo hoy a España" que ha calificado de "suicidio histórico".



"Basta ya, no todo vale, no se pueden destruir los cimientos de nuestra sociedad como lo están haciendo, tenemos que saber movilizarnos, unirnos, no podemos seguir acomplejados, asustados, escondiéndonos", ha añadido.