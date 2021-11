Los principales sindicatos de Justicia convocan una huelga para el 15 de diciembre

Acusan al Gobierno de PSOE/PODEMOS de incumplir el acuerdo alcanzado el 14 de septiembre en la mesa de negociación que aproxima las retribuciones del personal a las que se perciben en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 25 de noviembre de 2021 , 19:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los principales sindicatos de la administración de Justicia han convocado una huelga para el día 15 de diciembre en el territorio gestionado por el Ministerio -Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla- y en los órganos centrales para reclamar mejoras salariales.



Aunque la idea inicial era celebrar la huelga el 3 de diciembre, y así se hizo público esta mañana, por un error de forma en el preaviso esa convocatoria no ha sido admitida y se ha cambiado la fecha al 15 de diciembre, informa CCOO en un comunicado.



Alrededor de 15.000 funcionarios están llamados a un paro que, según subraya el sindicato, provocará el cierre de órganos como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la Fiscalía General del Estado, y de los juzgados, fiscalías y registros de las citadas comunidades



Los sindicados, que tuvieron ayer tarde una última reunión en el Ministerio, acusan al Gobierno de incumplir el acuerdo alcanzado el 14 de septiembre en la mesa de negociación que aproxima las retribuciones del personal a las que se perciben en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.



La huelga, advierten, también afectará al resto de territorios, ya que también han sido convocados a ella los letrados de la administración de Justicia, funcionarios que dependen del Ministerio que dirige Pilar Llop.



Los sindicatos, que el pasado sábado sacaron a la calle a miles de funcionarios de Justicia, sostienen que en septiembre, tras meses de negociaciones, se acordó el cobro inmediato de unas cantidades pactadas (entre 80 y 195 euros mensuales) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021.



Pero el 5 de noviembre el secretario de Estado de Justicia les comunicó que no podían cumplir el acuerdo porque Hacienda rechazaba dotar los fondos necesarios para ello, según los sindicatos, que denuncian que se ponga ahora en cuestión la retroactividad del aumento y que se quiera diferirlo en subidas porcentuales durante los próximos tres años.



CCOO, CSIF, STAJ y UGT han reclamado la mediación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que se cumpla con el compromiso adquirido en el marco de la negociación colectiva.



La huelga del día 3, advierte CCOO, "no será la última si el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno en su conjunto no rectifican en este ataque frontal a los derechos del colectivo de empleados y empleadas públicas de la Administración de Justicia".