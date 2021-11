Merino denuncia que el Gobierno socialista haya contraprogramado el acto del Día contra la Violencia de Género impidiendo a los grupos parlamentarios asistir a Fuensalida

jueves 25 de noviembre de 2021 , 13:32h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado hoy que el PSOE de Page haya contraprogramado el acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer impidiendo así a los grupos parlamentarios asistir a Fuensalida, en Toledo.



Así se ha pronunciado Merino, en el Pleno de las Cortes Regionales, donde ha lamentado que, el PSOE haya impedido que los diputados asistieran a este acto al tener que “ejercer nuestra responsabilidad” en la sesión plenaria.



En este sentido, la portavoz del GPP ha querido dejar constancia en las actas de que el PSOE y el Gobierno regional haya roto hoy la unidad política, el compromiso y el trabajo conjunto en la lucha contra la violencia de género.



“Soy mujer, soy portavoz de mi grupo parlamentario, soy diputada y presidenta de una asociación de mujeres y hoy no puedo asistir a este acto para condenar la violencia de género porque el PSOE ha roto la unidad en este asunto”.



De esta manera, ha recordado que a Page no le preocupan los temas de vital importancia para Castilla-La Mancha, y está claro que al presidente “ausente” le aburren los problemas de los castellanomanchegos porque está “cansado y agotado”.



Así mismo, ha indicado que, a lo largo de esta legislatura, de los 62 plenos que se han celebrado, Page solo se ha “sentado en su escaño” 5 veces por lo que ha quedado más que demostrado que está “agotado” y que no le interesan los intereses de esta tierra.



Además, Merino ha recalcado que Page está “agotado y superado por los acontecimientos y que hace mucho tiempo perdió su liderazgo, siendo cuestionado dentro y fuera de su partido, por lo que cuando la cosa “pinta mal” en esta región, se saca el comodín de siempre, el tema del agua”, y lo único que pretenden es tapar con ese tipo de debates las vergüenzas de Page porque le van muy mal en las encuestas.



Merino ha denunciado que en estos momentos se saque a coalición del tema del agua teniendo en cuenta que hay más de 600.000 personas en riesgo de extrema pobreza, que nuestra comunidad sea la región donde los pacientes más tienen que esperar para una operación, que el 65 por ciento del desempleo tenga nombre de mujer, o que los agricultores y ganaderos estén en una situación insostenible ante el incremento de los costes de producción.



“Y frente a esto, la respuesta de Page es irse de vacaciones a los Emiratos Árabes con el dinero de todos los castellanomanchegos mientras familias, agricultores, ganaderos, pymes y autónomos siguen pasándolo mal porque no llegan a fin de mes a causa de la subida de los costes de la luz, el gas, la cesta de la compra, los carburantes”.