El PP denuncia que Rojo pierde una nueva subvención de 200.000 euros para la ciudad de Guadalajara

lunes 22 de noviembre de 2021 , 13:51h

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha informado hoy que el Ayuntamiento de Guadalajara ha perdido otra oportunidad de subvención de fondos europeos, concretamente los enmarcados en los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española. La solicitud de estos fondos fue presentada por el gobierno de Alberto Rojo el pasado 8 de octubre tras su aprobación en Junta de Gobierno Local cuantificada en 200.000 euros para municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. “Desgraciadamente, tal y como vaticinábamos, ha salido la resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y entre las ciudades agraciadas para poder optar a esa subvención y poder ejecutar proyectos beneficiosos para la ciudad, no está Guadalajara como beneficiaria de esa ayuda importantísima”, ha lamentado Carnicero. Sí aparecen por el contrario ayuntamientos como Talavera, Toledo, Ciudad Real, Pamplona, Logroño, Huelva, Alcalá de Henares, Murcia, Córdoba, Alicante o Sevilla, entre muchos otros.



Carnicero ha recordado que ya en marzo de 2021 el Grupo Popular pidió al gobierno municipal la creación de una comisión informativa de gestión de los fondos europeos con el fin de que los diferentes grupos municipales puedan aportar proyectos, ideas, estrategias y acciones para la obtención de estos fondos. Como Rojo no respondió siquiera a esta propuesta, los concejales del Grupo Popular, convencidos de su importancia, solicitaron un pleno extraordinario para tratar el asunto y crear dicha comisión informativa. Tampoco fue aceptada.



Carnicero insiste a Rojo en tomarse en serio los fondos europeos



El pasado 23 de septiembre, el portavoz del Grupo Popular insistió “en tomarse en serio” la solicitud y el aprovechamiento de estas ayudas procedentes de la Unión Europea y compareció públicamente para apremiar a Rojo a presentar proyectos cuyo plazo finalizaba el 30 de septiembre. Carnicero advirtió entonces que “si no se gestionaban de manera diferente desde el punto de vista político, no funcionarial, marcando unas directrices claras, se podían poner en peligro”. Y no solo se le instaba a Rojo a trabajar, sino que desde el Grupo Popular se lanzaron ideas para aprovechar estos fondos.



Ante esto, el gobierno de Rojo respondió con un comunicado de prensa en el que decía que “llevamos meses trabajando en la captación de fondos europeos” y que lo que pedía el Grupo Popular estaba “todo en marcha prácticamente”.



“En pocos meses nos hemos quedado sin un Plan de Ordenación Urbana porque este gobierno municipal rescindió el contrato de la asistencia técnica que estaba ejecutando los trabajos del Plan de Ordenación Municipal; nos hemos quedado sin el desarrollo de los Fondos Edusi, ahí tenemos el Centro Cívico que va a ser conocido por tener tantas prórrogas como duración del contrato; y ahora nos quedamos también sin Fondos Europeos para desarrollar el Plan de la Agenda Urbana para el 2030”, ha detallado el portavoz del Grupo Popular.



Por ello, se ha dirigido al alcalde para que “se lo tome en serio” porque “los fondos europeos requieren unas directrices claras y básicas desde el punto de vista político, requieren que tengamos un alcalde al frente con un proyecto de ciudad que se pueda plasmar en un documento y que nuestra ciudad se pueda beneficiar de las ayudas que sí están recibiendo otros ayuntamientos”. “Es muy difícil que se puedan recuperar estos fondos, pero sí es posible que se pueda rectificar el rumbo que está llevando Alberto Rojo en la gestión de estos fondos, por eso volvemos a insistir que convoque una comisión informativa formada por todos los grupos políticos”, ha finalizado.