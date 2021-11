Podemos se rebela contra el “tasazo” que el PSOE y 40 Compromisos quieren imponer en el Ayuntamiento de Yebes

viernes 19 de noviembre de 2021 , 12:23h

Podemos ha presentado alegaciones contra el expediente 476/2021 del Ayuntamiento de Yebes sobre el establecimiento y ordenación de tasas municipales, paralizando la aprobación final de la ordenanza y su publicación en el BOP de Guadalajara. Ahora, el proyecto tendrá que superar una serie de nuevos trámites administrativos de obligado cumplimiento hasta que se vuelva a llevar a un nuevo Pleno. Juli Amadeu Àrias, portavoz de la formación morada en Yebes, ha anunciado que “aunque somos conscientes de que la ordenanza se acabará aprobando, nos comprometemos a derogarla cuando gobernemos porque no vemos justificada la imposición de estas tasas con el tamaño de nuestro municipio, a pesar del innegable crecimiento de los últimos años”.



Podemos ha calificado de “tasazo” el proyecto de ordenanza que el Ayuntamiento de Yebes aprobó inicialmente en el Pleno ordinario del pasado 8 de octubre con los votos favorables del PSOE y 40 Compromisos, la coalición que sostiene el Gobierno local, a los que se sumó el apoyo de VOX.



El alcalde socialista José Miguel Cócera justificó en el Pleno que “para financiar los servicios el Ayuntamiento tiene que establecer tributos” y el primer teniente de alcalde y portavoz de 40 Compromisos Vidal Gaitán manifestó que “el crecimiento del municipio conlleva que los vecinos efectúen cada vez más trámites administrativos y demanden más información y documentación administrativa que genera más trabajo y obliga a regular fiscalmente esta circunstancia”. No obstante, Podemos recalca que “en ningún apartado del estudio técnico-económico figuran datos oficiales que apoyen tal razonamiento”. Àrias ha precisado que “no se realiza referencia alguna al número de solicitudes por año y al incremento exacto, que es la base que motiva la supuesta necesidad de las tasas, en palabras de los responsables políticos del Gobierno local”.



Según la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, “el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”.



Podemos interpreta que el cobro de 5 euros por fotocopia de documento público que se establece en el actual estudio técnico-económico del Ayuntamiento de Yebes, “supone imponer un precio por encima del valor de mercado, que supera el coste real del servicio, en oposición a lo que dicta la legislación referida”. Este precio es, en opinión del portavoz de Podemos en Yebes, “abusivo y disuasorio”, ya que es “lo que se pagaría por una impresión en un papel de gramaje y características especiales y a todo color en una imprenta rápida”.



En contraste con las ordenanzas vigentes de ayuntamientos de la provincia es “llamativo” que por el mismo servicio en Guadalajara capital se regule un precio de 0,07 euros por página fotocopiada y en Cabanillas las fotocopias sean gratuitas. En las alegaciones presentadas por Podemos se valora, además, “que el estudio técnico-económico es insuficiente, ya que no demuestra de forma objetiva y manifiesta la presunta necesidad de las tasas y su acomodación a las exigencias legales”. Un “tributo injustificado e innecesario” que “perjudica a la población” de Yebes en sus dos núcleos y su derecho de acceso a la información y documentación públicas.