La jugadora yunquerana del Atlético de Madrid Sheila García protagoniza un Spot junto a compañeras de equipo en apoyo a pacientes con psoriasis

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 17 de noviembre de 2021 , 17:36h

La jugadora de fútbol yunquerana del Atlético de Madrid , Sheila García, protagoniza junto a compañeras de equipo el anuncio de la campaña "vivo mí piel" en apoyo a pacientes con psoriasis.



La psoriasis es una enfermedad de la piel que afecta en diferentes etapas de la vida, especialmente a las mujeres. La edad media de diagnóstico son los 28 años y, en la mayoría de los casos, aparece antes de los 40. Para todos los pacientes, el deporte es una herramienta fundamental que aporta beneficios, mejora su condición física y psicológica.



El Atlético de Madrid Femenino, las jugadoras Sheila García y Claudia Iglesias junto a la Fundación Atlético de Madrid se suman a la campaña '#VivomiPiel', impulsada por Acción Psoriasis y la biofarmacéutica UCB y con el respaldo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Una iniciativa que pretende visibilizar la enfermedad, apoyar a las personas con psoriasis, en especial las mujeres, para que vivan su vida sin limitaciones a causa de la enfermedad y fomentar la práctica del deporte entre ellos.



El gesto de superación del Atlético para las pacientes con psoriasis



La delantera rojiblanca Sheila García y la centrocampista Claudia Iglesias protagonizan una pieza donde se muestra, a través de un entrenamiento de fútbol, cómo el deporte es una herramienta terapéutica para pacientes con psoriasis. A través del trabajo en equipo, el esfuerzo, la constancia, animan a las mujeres con psoriasis a superar sus retos. "Me he enfrentado a retos. Con el apoyo de mi familia, amigos y gente más cercana, he logrado estar en la élite, en el Atlético de Madrid", señala Sheila García. Por su parte, Claudia Iglesias destaca que "vivir mi piel significa poder tomar mis propias decisiones, sin miedo a lo que puedan decir. Con ánimo y esfuerzo para todos los retos que vengan"



Así, las jugadoras del Atlético de Madrid Femenino -junto con la Fundación Atlético de Madrid, Acción Psoriasis y la biofarmacéutica UCB- invitan a la sociedad a participar en '#VivomiPiel' y formar parte de la primera cadena que conecta piel con piel en apoyo a las mujeres con psoriasis. De este modo, el equipo de las féminas anima a compartiren redes sociales una imagen con el gesto que simboliza fuerza y superación:



Los brazos elevados.



Montse Ginés, vicepresidenta de Acción Psoriasis explica que "participar en deportes colectivos como el fútbol proporciona beneficios físicos y psicológicos a los pacientes que padecenpsoriasis donde también encuentran el apoyo de sus compañeros. El deporte es un aliado contra esta enfermedad de la piel, la práctica deportiva de manera regular, ayuda a un mejor control de la psoriasis. Además, iniciativas como 'Vivo mi piel' son clave para mostrar nuestro apoyo a las pacientes, animar a que vivan su vida con ilusión, con más control sobre su enfermedad".



Psoriasis en España: un millón de pacientes



La psoriasis es una es una enfermedad inflamatoria crónica. Afecta al 2,3% de la población mundial. En España, en torno a un millón de personas padecen psoriasis y, según un estudio, el 60% de las pacientes que conviven con la psoriasis ven afectada su capacidad para disfrutar de la vida. Además de su afectación clínica, es una patología que impacta física y psicológicamente en los pacientes. Su detección tiene lugar en plena edad fértil, puede condicionar el deseode ser madre y sus consecuencias no son sólo visibles en la piel. La enfermedad incide en la calidad de vida familiar y social de las pacientes, en sus relaciones, detectándose además una mayor estigmatización de la enfermedad en las mujeres. Aumento de nivel de estrés, falta de autoestima, pérdida de confianza en sí mismas o miedo a ser rechazadas por padecer psoriasis son algunas de las consecuencias que conlleva, en muchos casos, a que las pacientes oculten su enfermedad.