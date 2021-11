Agudo: “No tenemos duda, vamos a ganar las próximas elecciones. Ha llegado la hora de Paco Núñez”

lunes 15 de noviembre de 2021 , 18:25h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado que “ha llegado la hora de Paco Núñez”, ya que, tras el 15 Congreso Autonómico, “no tenemos duda, vamos a ganar las próximas elecciones porque somos un partido unido, sólido, grande y ganador con equipo, programa y liderazgo”



Así se ha expresado Agudo, en rueda de prensa en la sede regional de los ‘populares’, donde ha dicho que esta cita congresual ha demostrado que Núñez “ha unido a todas las sensibilidades en torno a su figura con ese liderazgo y ese proyecto de alternativa que, desde Puertollano, ha puesto en marcha para llevar a Pablo Casado a La Moncloa pasando por el Palacio de Fuensalida”.



“No tenemos ninguna duda de que vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar Castilla-La Mancha para hacer una mejor región con el gobierno que merecen los castellanomanchegos”, ha destacado la secretaria general.



Agudo ha añadido que en este Congreso Autonómico “no solo hemos hablado del partido”, sino también del proyecto para Castilla-La Mancha que es “para todos los castellanomanchegos” y para una región “de futuro y de oportunidades”. “Es para lo que estamos aquí”.



Así, entre otras cuestiones, se ha hablado de medidas como una bajada generalizada de impuestos, de luchar contra la despoblación, de una revolución digital para la región, de un Fondo de Emergencia, de reforzar una red asistencial de calidad social y sanitaria o de una firme apuesta por el Tercer Sector.



Por todo esto, la secretaria general del PP-CLM ha afirmado que la valoración de este Congreso es “muy positiva”. Así, ha celebrado que haya sido “todo un éxito de participación, con cerca de mil compromisarios que han escuchado todas las propuestas que allí se lanzaron”.



Agudo ha agradecido a los representantes de la sociedad civil y de los colectivos regionales su asistencia a esta cita congresual del PP-CLM que estuvieron presentes para conocer lo que Paco Núñez ofrece a los castellanomanchegos y lo que Pablo Casado ofrece a los españoles.



También, el inmenso apoyo de la dirección nacional del partido, que ha supuesto “un orgullo y una satisfacción” que este fin de semana el Congreso fuera clausurado por el presidente nacional Pablo Casado, e inaugurado por el secretario general Teodoro García Egea. Además, ha agradecido a los vicesecretarios nacionales, presidentes autonómicos y presidentes provinciales su presencia, que sirvió para respaldar el gran liderazgo de Núñez.



Agudo ha incidido en el éxito de apoyo a la candidatura de Paco Núñez, que fue apoyada por el 98,5% de los compromisarios, revalidando, de esta forma, su gran liderazgo al frente del PP de Castilla-La Mancha.



De otro lado, la secretaria general ha asegurado que mientras otros en sus congresos se dedican a “hablar mal del PP, nosotros hemos aprovechado para hablar bien de Castilla-La Mancha y poner encima de la mesa los problemas de los castellanomanchegos y como desde el Gobierno los vamos a solucionar”.



“Entiendo que el PSOE y Page estén nerviosos porque saben que el Gobierno socialista está acabado porque Page no tiene proyecto para Castilla-La Mancha”, ha dicho Agudo, al tiempo que ha aseverado que la cuenta atrás para desalojar a Page del Gobierno “ha comenzado”.



EL VIAJE DE PAGE



Por otra parte, Carolina Agudo se ha referido al viaje del presidente de la Junta de Comunidades a Abu Dhabi. “No sabemos muy bien a que ha ido Page. No sabemos si a esconderse, a descansar o de vacaciones, lo tendrá que explicar con papeles y resultados”.



La secretaria general ha advertido a Page que “esperamos que de este viaje no se venga con las manos vacías y lleno de titulares” porque “los castellanomanchegos están cansados de titulares sin nada detrás”.



Agudo ha censurado que este viaje se produzca en un momento “tan importante para la región” como es la tramitación de unos presupuestos de la Junta “que no sirven” y en los que el PP-CLM está trabajando “para enmendarlos y que recojan todas las necesidades que necesita esta tierra y que han sido olvidadas por Page”.