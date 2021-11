Prisión provIsional para el trabajador de un Centro de Educación Especial de Cuenca por abusos a exalumnas

viernes 12 de noviembre de 2021

Un trabajador del colegio de educación especial Infanta Elena de Cuenca ha sido detenido por presuntos abusos sexuales a ex alumnas del centro y el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza.



Según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación, la detención -que ha sido adelantada por varios medios de comunicación conquenses- se produjo el 4 de noviembre y el trabajador se encuentra en prisión provisional.



Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han explicado que tras la denuncia ante la Policía Nacional y la investigación se detuvo a esta persona que pasó a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cuenca, en funciones de guardia, el 6 de noviembre.



El titular de este juzgado decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre al que se le imputa de manera provisional como presunto autor de delito de abuso sexual sobre personas discapacitadas.



Las diligencias previas abiertas se instruirán por el juzgado que corresponda tras reparto desde el decanato de los Juzgados de Cuenca, al no haber una concreción sobre la fecha en la que se han producido los hechos que motivaron la denuncia



Por su parte, la Consejería de Educación ha señalado a Efe que, si se confirman los hechos, la Junta se personará como acusación particular.



Asimismo, estas fuentes de Educación han indicado que la denuncia partió del entorno de la supuesta víctima, y se han puesto a disposición de la Policía Nacional y de la justicia para resolver cualquier aspecto relacionado con este caso.