El gobierno de Rojo rechaza las propuestas del PP para incentivar fiscalmente a empresas y familias de la ciudad de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 05 de noviembre de 2021 , 12:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El gobierno municipal formado por PSOE y Ciudadanos ha sacado adelante su proyecto de ordenanzas fiscales al que el Grupo Popular se ha opuesto votando en contra por “no ajustarse a la realidad” y por no tener la certeza de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la anulación del impuesto de plusvalía. Además, PSOE y Ciudadanos han rechazado las propuestas del PP encaminadas a establecer incentivos fiscales para las empresas que generen y mantengan empleo y para las familias, fundamentalmente. “Las enmiendas parciales del Grupo Popular supondrían un ahorro de 3 millones de euros para los vecinos de Guadalajara”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, lamentando que lo que interpreta la concejala de Economía, la Sra. De Luz, porque así lo puso de manifiesto también en la comisión, es que “el Ayuntamiento perdería 3 millones de euros”.



Por todo ello, el PP ha pedido sin éxito la retirada de este proyecto de ordenanzas fiscales para 2022 y ha vuelto a insistir en que “la ciudad de Guadalajara necesita un gobierno con proyecto y un alcalde con liderazgo”. A este respecto, Carnicero ha señalado que “no hemos oído todavía al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, que una vez más está mudo, esperando a ver qué le dicen que tiene que hacer para actuar, como es habitual”.



Entre las propuestas del Grupo Popular figuraban beneficiar al empleo no solo para la contratación sino para su mantenimiento con bonificaciones fiscales a las empresas en el IAE y en el IBI para aquellas que mantengan empleo en 2022; y beneficiar a los sectores más perjudicados durante la pandemia como son las peluquerías, sectores culturales, hostelería, etc con una reducción también del IBI o que aquellos hoteles o sectores que en un año se les subió nada menos que 400.000 euros en IBI tengan ahora una reducción del 25%. El Grupo Popular también proponía bonificaciones para las familias numerosas, que se rebaje el IBI al 0,45 de coeficiente o una reducción del 30% en el impuesto de vehículos, entre otras.