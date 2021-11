Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción y el Grupo WWF/España en Guadalajara por la desafectación del Camino de Cabanillas

miércoles 03 de noviembre de 2021 , 20:24h

Las organizaciones Ecologistas en Acción y Grupo Local de WWF España en Guadalajara presentan alegaciones en contra de la desafectación de un tramo del Camino de Alcalá de Henares a Usanos a su paso por Cabanillas del Campo. La desafectación obedece a intereses privados debidos a la

instalación solar fotovoltaica Cuatro Caminos I, II, III y IV.



Ecologistas en Acción, el Grupo Local de WWF de Guadalajara y numerosos vecinos han presentado alegaciones contra el proyecto del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo para desafectar el tramo del camino vecinal histórico que va desde Alcalá de Henares a Usanos y que transcurre por su unicipio.



El propietario de las parcelas que rodean el camino y que ocupa el mismo ha solicitado su desafectación con el argumento de que lleva 70 años ocupado, que transcurre únicamente por su finca y que no tiene continuidad, cosa que, como hemos demostrado en las alegaciones, es totalmente falso. La desafectación de un bien de dominio público y su tasación es el paso previo que posibilita su venta, ya que el camino pasa de ser un bien propiedad de todos los vecinos del pueblo a ser patrimonio del Ayuntamiento.



El camino de Alcalá a Usanos es una vía inmemorial que ya figura en planos por lo menos desde 1879. Sirve para comunicar los pueblos de la comarca y debe de ser entendido en su integridad. Eliminar un tramo en uno de los términos por los que transcurre supone la afección al resto del trazado y trasciende al término afectado.



Los caminos vecinales o rurales, con independencia del estado en que se encuentren actualmente, no dejan de ser un dominio público de los vecinos y su ocupación durante tantos años lo único que significa es la dejadez de funciones por parte de los ayuntamientos en su obligación de recuperar el uso público de los mismos.



El camino figura en catastro, está en el POM de Cabanillas del Campo y está catalogado por el mismo como bien de dominio público y, como tal, según su propia Ordenanza Municipal Reguladora de Caminos Rurales, son inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar) e imprescriptibles (no se puede obtener su propiedad por su posesión a lo largo del tiempo). Su desafectación, por tanto, supone el incumplimiento de la propia ordenanza, que dice claramente que no podrán desafectarse por su utilización privada por prolongada que haya sido en el tiempo.



La desafectación y posible posterior venta están relacionadas, en realidad, con el proyecto de construcción de la planta fotovoltaica privada Cuatro Caminos I, II, III y IV en la zona por la que transcurre el camino, y que es un obstáculo para la realización del mismo tal y como lo tienen planteado. El grupo de WWF ya alegó durante la fase de consultas del proyecto de la planta fotovoltaica, y la resolución de aprobación del proyecto (de fecha 16 de marzo de 2021) obligaba a mantener la continuidad del mismo, cosa a la que se ha comprometido el ayuntamiento anunciando que tenía un acuerdo con el propietario de las tierras para modificar el trazado del mismo.



Posteriormente, y a petición del propietario de la finca y sin dar explicación alguna del motivo del cambio, decide desafectar el camino. En las alegaciones hemos solicitado también que, de manera inmediata, se proceda a tramitar el preceptivo expediente para la recuperación de la posesión del camino

usurpado y se restaure el libre tránsito por el mismo; y que, en su caso, se proceda también a exigir las responsabilidades de todo tipo que deriven del mencionado expediente.



Cabanillas del Campo tiene varios caminos interrumpidos por vallados de fincas particulares, por lo que solicitamos a este consistorio se ponga a trabajar para la recuperación de todos los caminos que cruzan el municipio para los vecinos que son, en última instancia, los verdaderos dueños de ese patrimonio y que, en todo caso, son los que deben decidir qué hacer con ellos en cada momento.



Desde los grupos de Ecologistas en Acción y WWF en Guadalajara nos reservamos el derecho de utilizar todos los medios a nuestro alcance para evitar el despropósito que pretende hacer el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo con los bienes de dominio público.