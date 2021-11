El ayuntamiento de Almonacid convoca un Concurso de fotografía para confeccionar su calendario 2022

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 03 de noviembre de 2021 , 14:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con el objetivo de elaborar el calendario municipal de la Villa de Almonacid, con seis imágenes del municipio, para promocionarlo y dar a conocer su belleza, el ayuntamiento ha organizado un concurso de fotografía cuyo plazo de presentación de trabajos concluirá el próximo 15 de noviembre a las 15:00 h.



Las fotografías presentadas deberán estar inspiradas en cualquiera de las facetas de la villa de Almonacid de Zorita, ya sea, artística, urbanística, escenográfica, folclórica, festiva, etc. y podrán ser realizadas tanto por profesionales como por aficionados a la fotografía.



Los participantes podrán presentar hasta un máximo de tres trabajos, en un formado 18 x 24 cm, en sentido horizontal, los cuales han de ser originales e inéditos, y no pueden haber sido presentados a otros concursos. Los participantes tienen que presentar cada fotografía dentro de un sobre identificado con un lema y el título “Villa de Almonacid de Zorita 2022”. Dentro del mismo sobre irá otro más pequeño, identificado por fuera con el mismo lema que la fotografía, el cual contendrá los datos del autor: nombre, apellidos, dirección, número de teléfono, correo electrónico, etc. además de una versión digital de la fotografía presentada, en soporte CD o Pendrive, con formato JPG O TIFF y una resolución mínima de 300 ppp.



Las fotografías elegidas para formar parte del calendario podrán ser tratadas digitalmente para mejorar los niveles, curvas, agudeza, contraste y otros retoques que no impliquen la creación de un compuesto por diversas tomas que compongan una sola foto y que no refleje la obra presentada por una sola toma concreta.



Los dos formatos de presentación son obligatorios, tanto en papel como en digital. Las fotografías presentadas en papel no necesitarán estar dispuestas sobre un soporte rígido. Los trabajos se enviarán por correo o se presentarán en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, Plaza de la Villa, 1 – 19118 Almonacid de Zorita (Guadalajara)



Las fotografías seleccionadas formarán parte de las páginas del calendario municipal 2022, con un pie de foto en el que figurará el nombre del autor o autora, y la fotografía ganadora, que se plasmará en tanto en la portada del calendario como en el mes que elija el jurado, recibirá un premio de 100 euros. Quedando, así mismo, los originales de las fotografías seleccionadas para formar parte del calendario en poder del ayuntamiento, quien se reserva el derecho de reproducción y publicación de las mismas, siempre con crédito al autor. Además, todas las fotografías presentadas quedarán expuestas en el Espacio Cultural “El Molino”, en las fechas que el consistorio estime oportunas y que dará a conocer con previa antelación.