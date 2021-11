El alcalde socialista de Azuqueca se presentará a la reelección para dar continuidad a proyectos

martes 02 de noviembre de 2021

El primer edil de Azuqueca de Henares, el socialista José Luis Blanco, ha adelantado que se presentará a reelección para seguir al frente del Ayuntamiento azudense en las elecciones municipales de 2023 porque "no hay nada más importante para José Luis Blanco que ser alcalde de su municipio" y porque se siente en la obligación de dar continuidad a proyectos que no se han podido llevar a cabo por la pandemia.



Blanco, que es alcalde del municipio azudense desde el 13 junio de 2015 y que en los comicios de 2019 volvía a ser reelegido para llevar las riendas del Consistorio con mayoría absoluta, ha adelantado a Europa Press que, pese a que aún puede ser "pronto" para tomar una decisión que ha de basarse en muchos parámetros, si tiene intención de presentarse como candidato para seguir siendo el primer edil de Azuqueca.



Para este socialista, sería "una satisfacción" poder seguir trabajando para Azuqueca y para los azudenses y proseguir con los distintos proyectos de una agenda que se ha visto paralizada debido a la pandemia.



"Esta pandemia nos ha afectado enormemente y me siento en la obligación de dar continuidad a mi mandato para trabajar por la Azuqueca del futuro", ha declarado, con la esperanza y las ganas de trabajar por los nuevos proyectos que la pandemia "ha bloqueado y paralizado, por completo".



En este sentido, ha incidido en que, ahora, se siente con "la obligación de hacer todo lo posible para que ciudad mejore con el proyecto que fue revalidado por más de la mitad de los azudenses en los pasados comicios", ha declarado.