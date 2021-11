Investigan el extraño fallecimiento de un hombre de 42 años en su habitación del Hotel Palace de Madrid

martes 02 de noviembre de 2021

La Policía Nacional está investigando la extraña muerte de un hombre de 42 años en una habitación del hotel Palace de Madrid en la que estaba hospedado este fin de semana.



El cuerpo sin vida de este hombre, de origen sudamericano, fue hallado el sábado por la mañana por trabajadores del recinto hotelero después de que llevara más de un día sin movimiento la habitación desde su llegada el jueves. Tras avisar a la Policía, los agentes llevaron al lugar y recogieron pruebas y testimonios.



Según las primeras pesquisas, el cadáver no mostraba signos de violencia. No había lesiones, ni moratones ni indicios de asfixia, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que se trata de una muerte natural, según han indicado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.



No obstante, los agentes de la Brigada de la Policía Científica que realizaron una inspección de la habitación la encontraron revuelta y faltaban algunas de sus pertenencias el fallecido, por lo que podría apuntar a un robo, según ha publicado este lunes el diario El Mundo, que detalla que pudo haber ingerido algún tipo de droga mientras mantenía relaciones sexuales con invitados.



No obstante, será el informe en profundidad de la autopsia que se le practique la que determine estos extremos y apunte a la causa real de la muerte. El cuerpo del huésped ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal y aún no ha sido reclamado por ningún familiar.