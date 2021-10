Paco Núñez pide a Page “menos IMPUESTOS y menos PAPELEO” para los autónomos que se quieran instalar en el mundo rural

sábado 30 de octubre de 2021

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha solicitado este viernes al Gobierno regional “menos impuestos para el mundo rural, menos papeleo y más ayudas directas” para aquellos autónomos y pymes que se quieran instalar en los pueblos con el fin de fijar población y crear puestos de trabajo.



Así se ha pronunciado Núñez, en Moral de Calatrava (Ciudad Real), durante su visita a la II Feria Nacional del Mundo Rural, donde ha advertido que “el papeleo no puede inundar a una pequeña empresa o a un autónomo que quiere instalarse en el mundo rural” y debe hacerse con “flexibilidad urbanística”, según han informado los ‘populares’ en nota de prensa.



“No puede ser igual una pequeña tienda en un pueblo de Castilla-La Mancha que una tienda en una de las principales calles comerciales de una céntrica localidad de nuestro país”, ha indicado.



En este sentido, ha exigido al Gobierno regional que no se tramiten los presupuestos regionales para el año 2022 porque no “cumplen los objetivos presupuestarios ni las previsiones económicas del Estado ni de la Comunidad Autónoma”. Y, al mismo tiempo, ha pedido que en las cuentas públicas se “aumenten” las ayudas económicas directas con una “discriminación positiva” al mundo rural.



“Que cualquier pequeña empresa, que cualquier autónomo, que esté instalado o se quiera instalar en los pueblos de la Castilla-La Mancha que menos población tienen, tenga una discriminación positiva a la hora de recibir ayudas, así como reducciones fiscales con bajada de impuestos importante para ayudar al mundo rural”, ha demandado.



De esta manera, ha destacado que él cree “en las posibilidades del mundo rural”, ya que, de los 919 municipios que tiene la región, más de 600 tiene menos de mil habitantes, lo que supone que el 90 por ciento de la población castellanomanchega se asienta en lo que conocemos “la Castilla-La Mancha rural”.



FALTA DE LIDERAZGO POLÍTICO



Además de esto, ha resaltado que el PP regional “cree firmemente en los pueblos de esta tierra, en las oportunidades del mundo rural y en los autónomos y pymes que se instalan en estas zonas, y cree que esta tierra está llena de oportunidades, pero está falta de liderazgo político”.



Así mismo, ha destacado que cree “firmemente en la Castilla-La Mancha rural y en aquellos hombres y mujeres que están tomando la decisión valiente y arriesgada de fijar población con un modelo de negocio y una pequeña oportunidad laboral que sacan adelante con muchas dificultades pero que genera empleo”.



También cree en la Castilla-La Mancha rural, que “madruga mucho” para sacar adelante sus pueblos y que contribuye al enriquecimiento del país con mucho esfuerzo.



Por ello, ha advertido que el “político que no quiera mirar a los pueblos o que lo haga solo pensando en elecciones se está confundiendo”.



Por último, ha insistido en que los pueblos de Castilla-La Mancha están “llenos de vida y de oportunidades, y que, por tanto, las administraciones tienen la obligación de impulsar estas oportunidades”, ha concluido.