Antonio David Flores da la cara y confirma su ruptura de Olga Moreno

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 29 de octubre de 2021 , 19:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

"Si tenían como objetivo destruir un matrimonio, lo han conseguido". Con estas palabras Antonio David Flores confirmaba su separación de Olga Moreno. La noticia saltó hace nueve días, pero no ha sido hasta ahora cuando el padre de Rocío Flores ha roto su silencio. Y lo ha hecho nervioso y casi sin poder articular palabra. El excolaborador de 'Sálvame' habría dado este paso tras ver a su hija en 'El programa de Ana Rosa', muy afectada cuando le preguntaban por la situación en la que se encontraba el matrimonio de su padre y Olga.



Rocío Flores ha capeado las preguntar sobre su padre pero ha llegado a decir que este último año había sido un "año de mierda" y ha estado varias veces a punto de romper a llorar. "Ante todo somos una familia y pase a lo que pase eso seguirá siendo así", decía la colaboradora con la voz temblorosa y a punto de llorar.



Sin duda, unas palabras que podrían haber sido las culpables de que Antonio David Flores decida romper su silencio preocupado por la situación que estaba viviendo su hija. Sobre todo después de que ella reconociese que la presión mediática a la que estaba siendo sometida le estaba pasando factura. El ex de Rocío Carrasco, viendo que ella no tenía que cargar con esta responsabilidad, ha decidido dar la cara, muy afectado y mucho más delgado que hace unos días.



"Me han puesto el calificativo de infiel, durante este último año han hecho conmigo y con mi familia un destrozo. Han hecho tanto daño, que fui absolutamente sincero en lo que dije que todo eso había pasado factura en mi matrimonio y había fracturado mi matrimonio", ha dicho David con voz temblorosa en la puerta de la casa que comparte con Olga en Málaga.