Un Pleno de trámite aprueba la Cuenta General de 2020 del Ayuntamiento de Cabanillas

jueves 28 de octubre de 2021 , 18:16h

La corporación municipal de Cabanillas ha celebrado este jueves 28 de octubre una breve sesión de Pleno Ordinario de carácter meramente técnico y de trámite formal, que ha servido fundamentalmente para aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al año 2020.



Se trataba de aprobar el ejercicio contable del año anterior, una vez culminada toda su plasmación documental. Y tal y como establece la Ley, de remitir ahora el documento a su fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. El trámite ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y los dos ediles no adscritos, y la abstención del Grupo Popular. El único concejal de Vox votó en contra, justificando su postura en críticas a la ejecución presupuestaria del año anterior, al considerar que hay «demasiado remanente de tesorería» y que a su juicio «se deberían haber bajado los impuestos». El alcalde ha contestado al edil de Vox recordándole que las Ordenanzas Fiscales de 2021, aprobadas en octubre 2020, sí recogieron una sustancial bajada de impuestos (el tipo del IBI se redujo del 0’47 al 0’44), así como la exención de multitud de tasas que dejaron de cobrarse a sectores afectados por la pandemia, unas ordenanzas fiscales que además fueron consensuadas, y salieron adelante por unanimidad.



Por otro lado, el Pleno ha aprobado dos modificaciones de carácer meramente técnico de las ordenanzas fiscales que regulan dos tributos municipales: IAE y Plusvalía, para ajustarlas a la legislación vigente. Por un lado, y a sugerencia de los técnicos, se han actualizado y aclarado aspectos del callejero que fijan los diferentes tipos del Impuesto de Actividades Económicas en Cabanillas (hay que recordar que este impuesto tributa con distintos coeficientes dependiendo de los sectores urbanos donde se ubican las empresas). Por otro lado se ha realizado una adaptación técnica del impuesto de la Plusvalía, que ya estaba prevista, y que pretende adecuarlo a la nueva legislación estatal. No obstante hay que señalar que el alcalde ha anunciado que el cobro de este impuesto de la Plusvalía ha quedado temporalmente suspendido, a expensas de saber cómo se resuelve el problema generado por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que lo ha anulado por, según han establecido, estar mal calculado.



En el caso del IAE, la citada actualización del callejero ha sido votada a favor por PSOE, Unidas Podemos, Vox y los dos ediles no adscritos. El PP ha votado en contra por «cuestión de coherencia», según ha explicado su portavoz, ya que en su día se opusieron a establecer coeficientes diferenciados en función de la ubicación de las empresas, y debido a que las modificaciones que se aprobaban ahora no son sino una actualización de ese sistema.



Por su parte, la modificación de la Ordenanza Fiscal del IIVTNU (Plusvalía) salía adelante con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y los dos ediles no adscritos, y la abstención de PP y Vox, motivada, según han dicho, por la incertidumbre abierta con la reciente sentencia del Constitucional.



No habiendo ruegos ni preguntas, tras el breve debate de estos tres puntos se ha levantado la sesión.