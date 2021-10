UNIDAS PODEMOS de Guadalajara solicita que se suspendan las bajadas de impuestos a raíz de la sentencia del TC sobre plusvalías

En el avance de la sentencia el TC anunció que cobrar las plusvalías según están es inconstitucional

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 28 de octubre de 2021 , 12:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Tribunal Constitucional adelantó ayer un avance de la sentencia por la cual declara inconstitucional el cobro de las conocidas como plusvalías. En palabras del portavoz de Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento de Guadalajara “es normal que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que es como se llama, no se pueda recaudar como está, puesto que no acredita un incremento del valor de compra sino sólo con la referencia catastral, que podía ser revisada a instancia del gobierno como sucedió con el catastrazo durante 10 años que estableció el gobierno de Rajoy en 2012, por el que todos estos años han estado subiendo lo valores catastrales independientemente de si el valor de mercado o de venta subían o bajaban”. Morales apostilla; “es normal que no se pueda cobrar la plusvalía si no se puede acreditar el plusvalor”.



Y eso, en opinión de Unidas PODEMOS-IU, “genera una situación inestable en el corto plazo”. De hecho, ayer mismo, la Concejala de Hacienda, Lucía de Luz, anunciaba la paralización de la tramitación del presupuesto para 2022 a la espera de más certidumbres.



El presupuesto vigente preveía ingresos de 3,7 millones de € por las Plusvalías y “parece que su nivel de cobro en 2021 y las previsiones para 2022 eran incluso mayores”. Ayer mismo Unidas PODEMOS-IU trasladaban sus enmiendas a las Ordenanzas Fiscales y, en palabras de Morales “si en nuestra opinión no tenía sentido dejar de ingresar medio millón de € voluntariamente, con la declaración de inconstitucionalidad de las plusvalías, menos aún y por eso hemos registrado una solicitud para dejar también en suspenso esta modificación de ordenanzas fiscales”.



Y se adhieren a la solicitud del portavoz del Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comunes en la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro del Cura, que ha pedido al presidente de la federación, Abel Caballero, que solicite una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) tras este fallo del Constitucional que afecta directamente en la recaudación de los ayuntamientos.