Nueva derrota en casa de FS Pozo de Guadalajara ante Futsal La Celestina (3-6)

domingo 24 de octubre de 2021 , 08:49h

Segunda derrota de la temporada del 1ª autonómica ante Futsal La Celestina (3-6). Los poceros comenzaron bien el encuentro, pero no culminaron sus ocasiones y el rival fue creciendo poco a poco hasta ir haciéndose con el encuentro.



En la primera parte los rojillos comenzaron bien posicionados, el rival apenas creaba peligro y las llegadas más claras eran de los poceros. No marcar fue una losa para los rojillos que vieron como su rival hizo el 0-1 tras una contra no frenada a tiempo a 8,14 del intermedio. La reacción local fue buena, ya que una gran acción colectiva supuso el 1-1 obra de Raúl Alonso a 6,22 del descanso. Pozo se repuso del golpe, pero una acción similar al 0-1 fue culminada por los visitantes a 3,33 del intermedio para poner el 1-2.



El inicio de segunda parte fue decisivo en favor de los de La Puebla de Montalbán Los poceros arrancaron el segundo tiempo con la clara intención de remontar, pero el duelo se torció definitivamente cuando a los 57 segundos de juego un gran disparo de saque de banda supuso el 1-3. Tras este tanto Pozo quedó noqueado, en los 10 minutos siguientes lo único que hacía el equipo era correr detrás del balón ante un conjunto toledano que era el único que existía en la pista pocera.



La remontada se alejaba cada vez más, y todo fue aún peor cuando una contra 7,58 del final supuso el 1-4. Pozo no lo dudó y buscó la remontada con portero-jugador. En la primera acción, perdida y 1-5 a 7,05 del final. La insistencia local fue clave para meterse en el encuentro, y de esta forma dos goles seguidos atacando de cinco obra de Gabi y Curi a 4,47 y 4,01 del final pusieron un 3-5 que daba esperanzas a los rojillos de sumar. La Celestina pidió tiempo muerto para frenar el empuje local, y lo consiguió, logrando el 3-6 a 2,15 del final tras una pérdida de cinco local. Pese a caer los poceros dieron buena imagen por momentos, pero la falta de consistencia en algunas fases les alejó de poder sumar.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Raúl Alonso,Jorge del Moral y Gabi -cinco inicial- Carlos Alonso, Andrés Romero, Diego, Curi, Javi Oreja, Carlos Abarca y Andrés Rodríguez.



Goleadores: Raúl Alonso, Gabi y Curi.