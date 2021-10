El PP de Torrejón pide la dimisión de la concejala de Medio Ambiente por “la tala indiscriminada de árboles en el municipio”

miércoles 20 de octubre de 2021 , 18:40h

El portavoz del Partido Popular de Torrejón del Rey, José Carlos Albares, ha denunciado en rueda de prensa esta mañana “la tala indiscriminada de árboles en distintas zonas del municipio que no cuenta con los informes técnicos pertinentes”.



Albares ha estado acompañado del secretario provincial del PP de Guadalajara, Alfonso Esteban, y el vicesecretario de Acción Política, Román García. En este marco, el portavoz ha explicado que en la pasada primavera el Ayuntamiento llevó a cabo distintas actuaciones por las que se talaron numerosos árboles en diferentes ubicaciones como en el paseo del Cementerio, la carretera de Alcalá, el CEIP N.º 4 o la avenida de Los Castillos.



Desde ese momento, el Grupo Municipal del PP pidió explicaciones y exigió que se hiciesen públicos los informes de los técnicos en los que se basaba esa decisión y el Ayuntamiento “en ningún momento se facilitó la documentación, únicamente nos trasladaron que esas tareas vinieron motivadas por unos supuestos trabajos de mejora en las aceras y por la existencia de árboles enfermos”. Albares ha apuntado que “talaron salvajemente árboles de más de 40 años que eran patrimonio de los torrejoneros”, y ellos mismos “nos han trasladado su malestar y pena” por su desaparición.



Desde el PP han solicitado durante todo este tiempo los informes pertinentes también a la Junta de Comunidades y la Diputación “y ninguna de ellas avala esa tala”. De hecho, ha tenido que ser a través de una petición en la Institución Provincial por lo que se ha conocido que no existe documentación alguna salvo para la zona de Valdemora, en la que no se autorizan los trabajos, sino que se remite a la Confederación Hidrográfica del Tajo.



Por ello, Albares ha reprochado a los socialistas que utilicen su mayoría absoluta en el Consistorio “para hacer lo que les venga en gana”, y les ha recordado que “tienen que ajustarse a un procedimiento” y en este caso, “no se ha llevado a cabo”. Es más, ha exigido las disculpas a todos los vecinos por parte del portavoz socialista en el Ayuntamiento, el señor Nogales, “quien afirmó en el pasado Pleno que sí existían informes que avalasen la desaparición de todos estos emblemáticos árboles, lo cual es absolutamente mentira”.



También ha destacado que “es evidente que la tala se ha producido bajo el criterio de una concejala que no tiene conocimiento en esta materia” y por ello desde el PP de Torrejón pedimos “su dimisión inmediata” dado que “no puede permanecer un minuto más en su cargo porque no respeta los criterios técnicos”.



En definitiva, desde el Partido Popular han recriminado a los socialistas “su ataque contra el medio ambiente, que tanto “se jactan de defender”, y que utilicen sus mayorías absolutas “para ocultar información” a los concejales de la oposición, que tienen que realizar un verdadero periplo durante meses para aclarar una situación de estas características.