La Inspección de Trabajo rechaza el Plan de Igualdad de la empresa Liebherr de Chiloeches

lunes 18 de octubre de 2021 , 18:07h

La Inspección de Trabajado ha rechazado el Plan de Igualdad presentado por la empresa Liebherr de Chiloeches (Guadalajara), un plan que no fue firmado por los representantes de UGT en el Comité de Empresa, los cuales ya advirtieron a la compañía de las irregularidades que presentaba dicho documento.



En concreto, la Inspección de Trabajo ha argumentado su rechazo señalando que el Plan de Igualdad incumple contenidos obligatorios y es que en él no figuran aspectos importantes como el informe de diagnóstico de la situación; la vigencia; los medios y recursos que se dedicarán a su implantación; o la manera en que se revisará y evaluará.



“Nosotros desde UGT ya dijimos que no podíamos dar el visto bueno a un Plan de Igualdad de estas características. Incluso le trasladamos a la empresa una serie de propuestas, pero ninguna de ellas fue tomada en consideración”, explica Ana González, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT CLM.



La empresa Liebherr de Chiloeches es una empresa intermediaria del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves. Su plantilla la componen 132 trabajadores, de los que 105 son hombres y 27 mujeres.



Desde UGT Ana González también denunciaba las diferencias de género que existen en esta empresa en cuanto a retribuciones y horas de formación y es que, por poner un ejemplo, mientras que la retribución media anual en hombres es de 45.000 euros, la de las mujeres es de 35.000 euros.



Desde marzo de 2021 es obligatorio que todas las empresas de más de 100 empleados tengan un Plan de Igualdad, algo que será de obligado cumplimiento a partir de marzo de 2022 para aquellas que tengan más de 50 trabajadores.