Una ruta ciclista en defensa del Ferrocarril convencional pasará este fin de semana por Sigüenza y Jadraque

viernes 15 de octubre de 2021 , 12:48h

El próximo día 16 de octubre se unirán dos medios de transporte sostenibles, la bicicleta y el tren, en una actividad organizada para la Semana “en defensa del tren público, que vertebre el territorio y enfríe el planeta”. El objetivo será desplazarse desde Guadalajara a Sigüenza en tren regional, pedalear desde allí hasta Jadraque por el Parque Natural del Río Dulce y regresar de nuevo en tren desde Jadraque hasta Guadalajara. La ruta es de una gran belleza, pero lo más destacable es que Renfe ha permitido que se transporten 20 bicicletas en este tren regional, que hace el recorrido de Guadalajara a Sigüenza parando en siete localidades de nuestra provincia.



Como norma general, en los trenes regionales solo se permite el transporte de 3 bicicletas sin empaquetar por convoy, pagando 3 euros por bicicleta solo en trayectos de más de 100 kilómetros. Esto imposibilita su uso para un grupo de ciclistas que deseen utilizar el tren como medio de transporte. Es más, ni siquiera resulta sencillo para un solo viajero el usar la bicicleta para enlazar su casa con la estación de Renfe más cercana a su población, puesto que no es fácil reservar uno de los tres espacios disponibles para transporte de bicicletas en el momento de adquirir el billete, ya sea por internet o en ventanilla. Esto genera mucha incertidumbre al viajero, que no puede saber si podrá o no viajar con su bicicleta hasta que llega el tren, desmotivando profundamente la intermodalidad bici - tren.



Creemos que facilitar la integración de la bicicleta en el sistema de trenes regionales incrementaría el número de usuarios de este medio de transporte, ya que puede actuar como eje vertebrador de un gran número de rutas en bicicleta, tanto de montaña como de cicloturismo, y mejoraría así la sostenibilidad de un modelo bici y tren, además de fomentar el uso de estos medios de transporte para estudiar, trabajar o actividades de ocio. Queremos apoyar al tren público regional por su labor social como medio de transporte sostenible, en una provincia que sufre la despoblación por la falta de servicios públicos en los pueblos, en un escenario de escasez de combustibles fósiles y cambio climático. Por ello, nuestra apuesta activa por este medio de transporte es la siguiente: si Renfe considera positiva esta experiencia y facilita las gestiones y los espacios para la bicicleta en el tren, nos comprometemos a realizar una ruta de bicicleta mensual con el tren regional como medio de transporte.



Esta actividad se enmarca dentro de la semana “en defensa del tren público, que vertebre el territorio y enfríe el planeta”, que se celebra entre los días 16 y 24 de octubre de 2021, organizada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Castilla la Mancha, apoyada por Alianza por el clima y Rebelión por el clima, con acciones en todas las provincias de Castilla la Mancha y una manifestación nacional en Madrid el 24 de octubre a las 12 en la Puerta del Sol junto con la Coordinadora Estatal por el tren público, social y sostenible.