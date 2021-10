Nuevo sablazo del Gobierno del PSOE/Podemos a los autónomos : las cuotas subirán entre 96 y 225 euros al año en 2022

jueves 14 de octubre de 2021 , 21:28h

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye nuevas subidas tanto de las cuotas mensuales como de la base de cotización para los trabajadores autónomos a partir del próximo año. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han criticado este jueves la medida, tomada "sin diálogo" con el colectivo.



Las medidas que recoge el proyecto de cuentas públicas entregado ayer en el Congreso de los Diputados prevén aumentar la recaudación en 173 millones de euros. Por un lado, se aumentará la base de cotización mínima hasta los 960,60 euros (actualmente en 944,40), lo que supondrá un incremento de 60 euros más al año para autónomos personas físicas y de 76 euros para los autónomos societarios.



Por otro, también se elevará el tipo fijado, que pasará del 30,3% al 30,6%, lo que se traduce en entre 36 euros y 149 euros más al año para los autónomos y entre 44 y 149 euros para los que hayan constituido una empresa.



Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha detallado que "esto va a provocar que un autónomo va a tener que pagar entre 96 y 225 euros más el próximo año, según si es autónomo persona física o autónomo societario".



A su entender, "no es el mejor momento" para implantar una medida de esta naturaleza. Cabe recordar que la subida de las cuotas se congeló en enero como parte de las medidas de ayuda al sector por la bajada de los ingresos por la pandemia.



El mismo descontento han mostrado desde Unión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA). En un comunicado lamentan que solo Esquerra Republica de Cataluña (ERC) haya presentado una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados para frenar esta medida. "No entendemos la negativa reiterada de los ministerios de Economía y de Hacienda a poner freno a una de las mayores injusticias fiscales que sufre el colectivo de trabajadores autónomos", ha recalcado Eduardo Abad, presidente de UPTA.



Desde UPTA, además, han criticado que este proyecto de Presupuestos no incluya las deducciones por manutención, una situación con la que "salen perjudicados" más de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia.