Denuncian que en CLM no se cumple la Ley de Cadena Alimentaria y acusan a Page de consentir que se venda a pérdidas

jueves 14 de octubre de 2021 , 18:05h

El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Emilio Bravo, ha denunciado hoy que en Castilla-La Mancha no se está vigilando que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de estar “consintiendo que se venda a pérdida, mirando hacia otro lado y sin comprobar, en muchos casos, si los contratos que se hacen corresponden o no con lo que se está vendiendo”.



Así lo ha manifestado en una pregunta presentada en el Pleno de las Cortes regionales, donde ha advertido que “existen sospechas de posibles prácticas ilegales en los contratos” y ha criticado que desde el Gobierno regional del PSOE “no están haciendo nada por comprobar si se cumplen los plazos en los pagos y los precios por debajo de los costes de producción en la venta de la uva”.



Para Bravo, “es responsabilidad de Page no consentir prácticas abusivas contra los agricultores y ganaderos de nuestra tierra”, por lo que ha pedido a los responsables de la administración regional que no se escuden en una supuesta falta de competencias y se pongan a trabajar para hacer frente a la situación que vive esta región, donde “la leche está más barata que el agua y la campaña de la sandía ha sido una ruina”.



El diputado regional se ha referido a la puesta en marcha del Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria, que debe controlar la transparencia de los precios desde el productor al consumidor. “Ya era hora, porque hace muchísimo tiempo que lo anunció, pero, en cualquier caso, esto no va a asegurar que se paguen los precios que se acuerden, tendrán que encargarse ustedes de controlarlo”, ha resaltado.



En este sentido, ha preguntado si “ya han realizado el estudio de cuánto cuesta producir un litro de leche de cabra, oveja o vaca, como anunció el consejero”, porque “los ganaderos siguen vendiendo la leche por debajo del coste de producción”. Una situación insostenible a la que se une también “el incremento del precio de la luz, de los piensos o los problemas para encontrar mano de obra en campaña debido a que no han tenido en cuenta al poner en marcha los planes de empleo”, ha añadido Bravo.