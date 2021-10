ASAMBLEA CCOO GUADALAJARA : En Castilla-La Mancha el 36% de las personas pensionistas necesitan el complemento a mínimos porque no alcanzan el mínimo legal

jueves 14 de octubre de 2021

Más de un centenar de delegados y delegadas de CCOO en empresas de la provincia de Guadalajara han participado esta mañana en una asamblea programada para explicar los puntos que el sindicato defiende en los diferentes espacios de negociación de la agenda social del Gobierno, en particular la modernización del mercado laboral con la derogación pendiente de las últimas reformas laborales, y la reforma del sistema público de pensiones tras el primer acuerdo alcanzado en esta materia. Javier Morales, secretario general de CCOO Guadalajara, Paco de la Rosa, secretario general de CCOO CLM, y Enrique Martín-serrano, adjunto a la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO.



Martín-Serrano forma parte del equipo negociador del sindicato en las conversaciones de los agentes sociales con el Gobierno, y como tal ha explicado el acuerdo conseguido en materia de pensiones y la segunda fase de esa reforma que está comprometida. “Nos congratulamos de ese acuerdo de pensiones porque ha sido capaz de revertir la reforma de pensiones de 2013, hoy podemos trasladar a los 380.000 pensionistas de Castilla-La Mancha la seguridad de que este acuerdo garantiza la revalorización de las pensiones con el IPC, y no perderán poder adquisitivo por tanto”.



El representante de la Secretaría confederal de Protección Social y Políticas Públicas ha aludido además al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, porque “es una buena noticia que incluya ya una medida de este acuerdo, para que el Estado refuerce la fuente de ingresos del sistema de pensiones y garantice su sostenibilidad”. Es una partida de casi 20.000 millones de euros, “casi dos puntos del PIB”, que vienen a “sostener y garantizar el sistema público de pensiones”.



Enrique Martín-Serrano ha hecho un llamamiento a su vez a los grupos parlamentarios en el Congreso y Senado para que la primera fase del acuerdo en materia de pensiones se plasmen cuanto antes en una ley, y al mismo tiempo “instamos al Ministerio para que agilice la segunda fase del acuerdo, donde reclamamos y reivindicamos entre otras cosas el incremento de las pensiones mínimas y las no contributivas”. Muchas de las pensiones en Castilla-La Mancha necesitan ese complemento a mínimos, ha advertido Martín-Serrano, un 36% en concreto.



Por su parte, Paco de la Rosa, secretario general de CCOO CLM, ha defendido la necesidad de esta reforma y la derogación de la reforma laboral, así como dar un nuevo empuje al salario mínimo: “Si el Gobierno accede a esas propuestas, el diálogo llegará a buen puerto, si no es así también lo advertimos, Comisiones Obreras se movilizará en España y en Castilla-La Mancha para conseguir un país más justo para todos”.



El secretario general de CCOO CLM ha querido hacer asimismo una valoración de los proyectos de presupuestos estatal y autonómico que se conocen hoy jueves: “Es en los presupuestos donde se determinan las formas y la manera en la que viven las personas, es donde se plasman con dinero las partidas que ayudarán, o no, a los que peor lo están pasando”. De la Rosa ha destacado la apuesta de CCOO “por que en el ámbito estatal estos presupuestos sean los más sociales, pero también se lo diremos en el ámbito regional al consejero Ruiz Molina cuando nos reunamos”.



Para estos Presupuestos de Castilla-La Mancha CCOO CLM “ya tiene preparada un conjunto de propuestas que hacer al Gobierno regional, para que haya partidas presupuestarias destinadas directamente al rescate de las personas”, ha explicado el secretario general del sindicato en la región. Se trata de “ver negro sobre blanco que los presupuestos regionales sirven para rescatar a las personas”.



En la asamblea y ante los medios de comunicación de Guadalajara ha hablado también el secretario provincial del sindicato, Javier Morales, que ha comentado cómo con estas asambleas “CCOO quiere incidir en la movilización y la tensión interna de cara a conseguir los objetivos marcados”. Sobre la reforma de pensiones, ha dicho que “hay que decir alto y claro que sí va a haber pensiones públicas, como sindicato las defenderemos donde haga falta, en las instituciones y en las calles”.



En materia de modernización de la reforma laboral, Morales ha señalado que la derogación de las reformas de 2010 y 2012 es algo donde “el sindicato está muy enfocado”, por cuanto supusieron “debilitar la negociación colectiva y reducir los salarios”.



Esta ronda de asambleas de CCOO se está haciendo en todo el país, centradas en la reforma laboral y la agenda social comprometida por el Gobierno. En Castilla-La Mancha ya se hizo un acto con delegados y delegadas la pasada semana en Albacete, y tras la asamblea de hoy en Guadalajara mañana se celebrará en Ciudad Real. El lunes 18 será la asamblea de Cuenca, y al día siguiente se celebrará en Toledo.