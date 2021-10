Cs critica los anuncios "improvisados" de Page y afirma que "esto no es wallapop"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 06 de octubre de 2021 , 19:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La presidenta del grupo parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha criticado los "grandes" anuncios "improvisados" del presidente regional, Emiliano García-Page, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región y ha dicho: "esto no es el mercadillo, esto no es el wallapop, esto es algo muy serio".



En rueda de prensa al concluir la intervención de García-Page, Picazo ha señalado que ha visto a un presidente regional "triunfalista" en esta "ceremonia de la decepción en que se ha convertido el Debate, y que nos ha llevado, después de 39 años, a estar en el vagón de cola y siempre los últimos".



Ha señalado que el "régimen socialista" está decepcionando a los castellanomanchegos y ha explicado que el Debate sobre el Estado de la Región es el momento de hablar de "ilusión" en Castilla-La Mancha y de sus "problemas reales", pero no lo es para "hacer grandes anuncios vacíos, improvisados una vez más, para esta región".



En este sentido, ha recriminado: "esto no es el mercadillo, esto no es el wallapop, esto es algo muy serio porque estamos hablando de nuestras familias, con nosotros mismos, y no hay que frivoliza con temas tan importantes".