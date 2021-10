Las fundaciones Caná y Ramón Grosso beneficiarios de esta quinta edición

70 jugadores, 126 comensales y 10.000 euros de beneficio son las cifras de este torneo, ya un clásico en el calendario del Campo de Golf de Valdeluz (Yebes)

miércoles 06 de octubre de 2021 , 12:53h

La Fundación Caná despliega su actividad en Pozuelo de Alarcón, desde la Parroquia Santa María de Caná, y tiene como objetivo ayudar a personas con discapacidad y a sus familias. La Fundación Ramón Grosso, por su parte, cumple el objetivo de ayudar a niños con cualquier tipo de discapacidad, tanto intelectual como física, y a aquellos que viven en riesgo de exclusión social por algún motivo (religión, raza, nacionalidad…), todo ello a través del deporte. Ambas fundaciones, sin ánimo de lucro, han sido las receptoras, a partes iguales, de los 10.000 euros de beneficios generados por esta quinta edición del torneo benéfico que anualmente organiza la Fundación Pulsar de la mano de la empresa 2B Soluciones.



Reyes Hernández Hernández, como Directora de la Fundación Caná, y Silvia García González, Directora de Proyectos Deportivos de la Fundación Ramón Grosso, recibieron sendas aportaciones de manos de José María Alaña, presidente de la Fundación Pulsar, tras la comida celebrada en los salones del Campo de Golf, al terminar el torneo. Tras el impasse impuesto por la pandemia –la cuarta edición tuvo lugar en octubre de 2019– José María Alaña celebraba con satisfacción el retorno de este trofeo que es ya todo un clásico en el calendario del Campo de Golf de Valdeluz. Mostraba igualmente esa satisfacción por que la fundación que preside pueda retomar las actividades que habitualmente organiza y que habían quedado en standby por el virus.



En lo puramente deportivo el Campo de Golf de Valdeluz se convertía de nuevo, como en las anteriores ocasiones, en el escenario del torneo que tuvo el tiempo como aliado y que brindó una espléndida mañana de golf para los 70 participantes. Una cifra a caballo de los 59 de 2016 (de la primera edición) a los 108 de 2019, sin duda que permite a los organizadores seguir apostando por esta iniciativa que tan buena acogida evidencia edición tras edición.



Fueron 126 los comensales que participaron en el almuerzo. Igualmente a caballo entre los 100 de la primera edición y los 186 de la cuarta, pero que han posibilitado que los beneficios hayan ascendido a los 10.000 euros se han repartido a parte iguales entre ambas fundaciones.



La jornada que tuvo lugar el pasado viernes, día 1, comenzaba con la entrega de acreditaciones, que tenía lugar hacia las 8 de la mañana, y tras dar cuenta del desayuno servido por la organización, los asistentes comenzaron a salir a tiro, dándose por iniciado el torneo hacia las 9 de la mañana.



La organización había preparado un cursillo de iniciación para todos aquellos que aunque no juegan al golf quieren colaborar con esta causa, brindándoles así la oportunidad de empezar a practicarlo. Once fueron las personas que participaron en el mismo.



Hacia las dos de la tarde, según se iban completando los distintos enfrentamientos y se daba por terminado el cursillo, todos los participantes se fueron dirigiendo hacia el local social del campo de golf y, tras ocupar las distintas mesas instaladas al efecto, pudieron degustar el cóctel y el almuerzo que contó con la presencia José María Alaña y Miguel Miguez, presidentes de la Fundación Pulsar y de 2B Soluciones respectivamente.



Terminado el almuerzo se procedió a la entrega de los premios a los ganadores. Tras ello, con los regalos donados por empresas y particulares, como una manera más de apoyo a este evento solidario, se realizó un sorteo benéfico entre todos los participantes.



Las empresas y organismos que han colaborado en esta ocasión son las siguientes: Euroges, Alara, Sika, TXT, NATIONAL We Deliver The World, Samsonite, ASD, ATE Outsourcing, Ucalsa, Ideus, Alcamar, Krean, Montepino, Sener, Inverium, Monzón & Picornell Abogados, EP Emiliano Pedraza e Hijos Transportes S L, Ministerio de Defensa, Federación de Golf de Castilla-La Mancha, Nueva Alcarria y Golf Valdeluz.



GANADORES POR CATEGORIAS



CAMPEÓN 1ª CATEGORÍA

José Luis Domínguez Sánchez



2º CLASIFICADO DE 1ª CATEGORÍA

Ignacio González Neira



CAMPEÓN 2ª CATEGORÍA

Javier Prieto Martín



2º CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA

Íñigo Ruíz de Velasco



CAMPEÓN SCRATCH

Ignacio González Neira



BANDERA MÁS CERCANA

Sebastián Losada



DRIVE MÁS LEJANO

Jon Alaña Ramos







FUNDACIÓN PULSAR

Fundación Pulsar es una organización sin ánimo de lucro que, de un forma modesta, desarrolla desde hace catorce años programas de actividades que persiguen fines sociales de interés general, poniendo especial relieve en la cooperación para el desarrollo, la atención a personas en riesgo de exclusión, la promoción de la educación, la sanidad, el humanismo, la cultura, la protección del medio ambiente, formación profesional, investigación científica y desarrollo tecnológico.



Las fuentes principales de sus ingresos se basan en aportaciones, patrocinios y donaciones de distintas empresas y las aportaciones o donaciones periódicas o puntuales de personas particulares comprometidas con los fines y objetivos por los que trabaja la fundación, lo que les permite sacar adelante nuestros proyectos movidos por la firme convicción de que sólo desde la cooperación y la búsqueda de nuevas pautas sociales y del estímulo de la responsabilidad individual, colectiva y empresarial, se puede construir una sociedad más cohesionada, menos discriminatoria y en la que la integración de las diferentes expectativas personales sean una constatación fehaciente de la calidad de vida ciudadana.



FUNDACIÓN RAMON GROSSO

La Fundación Ramón Grosso fue creada en junio de 2014 por los hijos del ex futbolista y entrenador con el doble objetivo de ayudar a niños con cualquier tipo de discapacidad, tanto intelectual como física y a aquellos que viven en riesgo de exclusión social por algún motivo (religión, raza, nacionalidad…) todo ello a través del deporte.



Uno de sus actuales proyectos tiene como objetivo la ayuda al colegio San Francisco Javier en Toukra, a 20 km de la capital de Chad, Yamena. Se fundó en 2013 y en estos 6 años, Toukra ha tenido un importante crecimiento de habitantes. El colegio se ha constituido en el epicentro de dicho crecimiento.



FUNDACIÓN CANÁ

Es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a favorecer a personas con discapacidad intelectual y sus familias, mediante formación, terapia y ocio sin distinción por edad, grado o tipo de discapacidad.



Nace en 1999 y desde entonces ha ido creciendo hasta la situación actual en la que trabajan con 87 socios con discapacidad, además de atender a más de 40 personas con discapacidad en los talleres que organizan diariamente.