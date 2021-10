El guadalajareño Julio Martínez publica su tercer libro

miércoles 06 de octubre de 2021

«Océano Atlántico Editores» está de enhorabuena. Uno de sus autores, Julio Martínez, ha publicado el tercero de sus libros. Se trata de «La Masonería en la prensa mexicana a finales del siglo XIX», un ensayo histórico que –como su propio nombre indica– analiza las representaciones que los medios de comunicación mexicanos realizaron sobre la referida sociabilidad en los últimos momentos de la centuria decimonónica.



“Ese fue el momento en el que se produjo un cambio de paradigma. Se pasó de los «periódicos de élites» a los «medios de comunicación de masas»”, explica el escritor. “Por eso es tan interesante analizar el tratamiento de temas tan candentes como el masónico, que, en aquella época, producía adhesiones y oposiciones inquebrantables”. No en vano, se ha buscado estudiar la edificación de la imagen de dicha Fraternidad, tan denostada por unos y tan ensalzada por otros…



Y, para ello, Martínez García ha seleccionado tres periódicos del México porfiriano, que representan corrientes de pensamiento y periodísticas antagónicas. Por un lado, se ha examinado El Tiempo, diario opositor, católico y muy beligerante con todo lo fraterno. Por otro, El Partido Liberal, título no conservador, aunque seguidista con Porfirio Díaz, por lo que su tratamiento de la Cofradía dependía de los intereses gubernativos de cada momento.



Por último, también se ha analizado Diario del Hogar, una cabecera defensora del liberalismo, pero crítica con el sistema establecido por el general oaxaqueño. Además, su director –Filomeno Mata– fue masón, por lo que el acercamiento a la Orden por parte de este título fue más positivo. Así, se ha pretendido abarcar la práctica totalidad del espectro de ideas del momento, para conocer –con más detalle– la manera en que se edificó la imagen sobre la Hermandad desde diferentes posturas.



En consecuencia, se ha intentado arrojar un poco de luz en torno a la referida entidad.



“Cuando se habla de esta Fraternidad, a muchos nos vienen a la cabeza receptáculos oscuros y teorías de la conspiración. Una especie de «mano invisible» que anhela dominar a la Humanidad. Sin embargo, esta visión se trata de una «leyenda negra». No es cierta”, confirma Julio Martínez. “Dicho relato interesado se ha construido a través de los siglos, impulsado por algunos que –por distintas razones– ansiaban desacreditar a las logias. La oficialidad de la Iglesia Católica y un gran número de dictaduras han sido las responsables de edificar la referida imagen, utilizando –para ello– todas las herramientas a su alcance”, añade el autor.



Empero, no todo es blanco o negro. “Como organización humana, las sedes iniciáticas han presentado –a lo largo de su existencia– luces y sobras. No se puede caer –tampoco– en la «perspectiva angelical». Pero, desde luego, la Cofradía no es –ni mucho menos– una agrupación satánica ni luciferina que busque dominar el planeta para establecer un «Nuevo Orden Mundial»”. Se ha de tener en cuenta que conspiranoicos ha habido toda la vida.



Por esta razón es tan importante continuar investigando en torno a este tipo de entidades. Además, “se debe de hacer desde un análisis sosegado, honesto y certero, con el fin de poder cimentar nuestro pasado de manera firme y democrática, para que –gracias a ello– las futuras generaciones conozcan un poco mejor el devenir de nuestra sociedad”, enfatiza Julio Martínez García. En este contexto se han de entender iniciativas como «La Masonería en la prensa mexicana a finales del siglo XIX», un libro de 171 páginas de extensión.



Se trata, además, del primer título de la colección «Descubriendo la Masonería», impulsada por la editorial hispano–mexicana «Océano Atlántico Editores». “En esta propuesta recién estrenada se irán incluyendo un selecto conjunto de ensayos académicos y divulgativos realizados por autores tanto de España como de otros puntos del globo”, explican los responsables de la empresa.



Comienzan las presentaciones.-



Por tanto, se trata de un esfuerzo que desde «Océano Atlántico Editores» se desea dar a conocer. Y, para ello, han programado una serie de presentaciones. La primera de ellas tendrá lugar en Guadalajara (España) el próximo jueves, 21 de octubre, en el patio central de la Biblioteca Pública arriacense, emplazada en el antiguo palacio de Dávalos. El evento comenzará a las 19.00 y se prolongará hasta las 20.30.



Durante el encuentro se tendrá la oportunidad de escuchar las palabras del responsable de «La Masonería en la prensa mexicana a finales del siglo XIX», quien dará a conocer todos los detalles del compendio. Asimismo, en el acto también intervendrá el escritor y periodista Pavel Gómez del Castillo, que hará un análisis de la obra. “Se planteará una cita dinámica, alejada del corsé de este tipo de iniciativas”, explican los organizadores.



El autor.-



El escritor del nuevo libro es Julio Martínez García, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y graduado en Historia por la de Salamanca, donde también ha realizado el máster en «Estudios Latinoamericanos», en colaboración con la Université Paris 3–Sorbonne–Nouvelle. Asimismo, ha estudiado las maestrías «Historia de la Masonería en España» y «Periodismo Transmedia» en la UNED.



De igual forma, ha ejercido el periodismo en medios locales y regionales de Guadalajara, Castilla-La Mancha y Zaragoza. Además, ha trabajado en la Agencia EFE (en su delegación de CDMX), en Wall Street International y en empresas periodísticas mexicanas, en las que ha sido reportero de política, cultura y medio ambiente. Actualmente, colabora con el medio arriacense Henares Al Día, con la revista Quercus, con El Confidencial y con la revista El Asombrario (asociada al diario Público).



Igualmente, ha sido profesor de español en la Université d’Evry-Val d’Essonne (en las cercanías de París) y asesor del Ateneo Español de México, institución fundada en 1949 por los exiliados españoles. Julio Martínez también ha participado en congresos académicos en Puebla (México), París, Lisboa, Madrid, Gijón, Gibraltar y Guadalajara (España), centrados en comunicación, periodismo e historia.



Cuenta en su haber con más de una docena de artículos científicos en publicaciones internacionales y varios capítulos en libros colectivos. De igual forma, ha escrito otros dos compendios en solitario, que han recibido el nombre de «La Masonería en Guadalajara» y «Las libertades de expresión y prensa en las Constituciones de México 1917 y España 1931».