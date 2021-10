Los paisajes urbanos de Miguel Ángel Rodríguez, en octubre en El Molino

Hasta el próximo 31 de octubre se pueden admirar, y comprar, en el Espacio Cultural El Molino de Almonacid de Zorita, 23 cuadros, obra de Miguel Ángel Rodríguez Carrasco, un habitual de los concursos de pintura rápida de Almonacid de Zorita, a los que ha llegado de la mano de Enrique Tellado, pintor local.

También lo es de prácticamente todos los que se convocan en la provincia. Por eso, lo que se puede admirar a lo largo de este mes de octubre, son paisajes urbanos de Guadalajara. “Me gusta pintar lugares reconocibles”, señala el pintor. Miguel Ángel se confiesa enamorado de la villa almonacileña. “Hay casas antiguas, calles estrechas y atractivas que componen imágenes muy bellas. Por eso, me gusta pintar aquí”, dice. Además de algunos rincones del pueblo cuya belleza el artista ha detenido con su sensibilidad, como la Ermita de la Virgen de la Luz o el Arco de Zorita, hay otros muchos lugares perfectamente identificables de Guadalajara, como el Puente de Trillo, la Plaza de la Iglesia de Alovera, la Puerta de Bejanque o el Palacio del Infantado en la capital, calles de Yunquera o de Cogolludo, además de lugares típicos de Alcalá de Henares, o la Plaza de la Cibeles de Madrid, y también una marina de Benidorm, con una estética completamente distinta al resto de la muestra.

La historia de Miguel Ángel con la pintura, es una historia de amor incondicional. “Con cinco años, cuando mis amigos decían que querían ser futbolistas, yo ya decía que quería ser pintor”, recuerda. Se tomaba con especial interés sus “trabajos de dibujo”, hasta que en octavo, una profesora, una interina, “nos propuso pintar un cuadro al óleo”. Así fue cómo creo su primera obra, y desde entonces no ha soltado los pinceles. Su madre, Natividad Carrasco, presente en la inauguración de la exposición, contaba que no hace mucho tiempo se reencontró con ella. “Se dieron un gran abrazo, recordando que fue ella quien la introdujo en la pintura”, señala.

El pintor reside en Alovera, es funcionario, y, aunque reconoce que no es nada fácil vivir de la pintura en los tiempos que corren para quienes lo hacen, también dice que “me es imposible no pintar, aunque yo lo haga por afición, sin ninguna pretensión económica”. Miguel Ángel pinta cada día, una vez se acuestan sus hijas.

Básicamente es autodidacta, aunque ha perfeccionado su técnica de acuarela en clases, “he aprendido a base de ensayo y error, en infinitas horas de trabajo”. En los concursos de pintura rápida, lo primero que hace, antes de sellar, es darse una vuelta por el pueblo para elegir el encuadre. Suele trabajar en acuarela, que le permite avanzar más rápido en la culminación del cuadro, cuando es necesario. En estudio “me gusta más el óleo”. Con más tiempo, le permite perfilar con muchos más matices. Para él, la constancia es una virtud. “Si veo que un cuadro no me gusta, insisto hasta que sale. Hasta que saco lo que quiero, unos oscuros que contrasten mucho con la luz, no lo dejo. He roto muy pocos cuadros”, asegura.

Su estilo tiende hacia el hiperrealismo, siempre con un toque creativo, porque huye de etiquetas. “Básicamente hago lo que me apetece, en algunos casos, con un toque más creativo, con el cielo rojo en la puerta de Bejanque, de Guadalajara”, señala.

Como el resto de pintores que han expuesto hasta la fecha en Almonacid, se muestra agradecido por la iniciativa. “Doy las gracias por animar y apoyar a los pintores a que expongan su obra en un espacio tan apropiado como El Molino. Pintar y dejar tu obra en casa, es triste. Es mucho más gratificante que las vean”, dice.

Miguel Ángel Rodríguez Carrasco ha logrado, hasta la fecha, 45 premios de pintura. Entre los más destacados está el primer premio en el XXVII Certamen Internacional De Pintura Jesus Horche, y un segundo premio en el centenario de la mutual complutense de Alcalá de Henares. En el año 2021 ha conseguido, hasta la fecha, el primer premio en los concurso de pintura rápida de Chiloeches y de Alovera, el premio comarcal en Trillo, y dos segundos premios, en Sacedón y en Hita.

Los paisajes urbanos de Miguel Ángel Rodríguez se pueden ver en El Molino, en horario de viernes, de 16 a 20 horas, el sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y el domingo, de 10 a 14 horas.